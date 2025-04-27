В Кремле раскроют имена иностранных гостей, которые приедут в Россию 9 Мая

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Песков обещал раскрыть список лидеров, решивших посетить РФ на 80-летие Великой Победы
Песков обещал раскрыть список лидеров, решивших посетить РФ на 80-летие Великой Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

В Кремле пообещали раскрыть имена иностранных лидеров, которые посетят Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сообщим состав — всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 мая», — заявил Песков. Его слова передает РИА «Новости». Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что информация о зарубежных гостях будет обнародована официально и своевременно.

Посетить Москву 9 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы решили лидеры из более чем 20 стран.

Праздничный концерт на Красной площади, ранее планировавшийся на 9 мая в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, был исключен из перечня официальных мероприятий. Такое распоряжение утвердил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Как будут выглядеть торжества и какие мероприятия остались неотмененными — в материале URA.RU.

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В Кремле пообещали раскрыть имена иностранных лидеров, которые посетят Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы сообщим состав — всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 мая», — заявил Песков. Его слова передает РИА «Новости». Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что информация о зарубежных гостях будет обнародована официально и своевременно. Посетить Москву 9 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы решили лидеры из более чем 20 стран. Праздничный концерт на Красной площади, ранее планировавшийся на 9 мая в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, был исключен из перечня официальных мероприятий. Такое распоряжение утвердил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Как будут выглядеть торжества и какие мероприятия остались неотмененными — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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