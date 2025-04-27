В Кремле раскроют имена иностранных гостей, которые приедут в Россию 9 Мая

В Кремле пообещали раскрыть имена иностранных лидеров, которые посетят Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы сообщим состав — всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 мая», — заявил Песков. Его слова передает РИА «Новости». Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что информация о зарубежных гостях будет обнародована официально и своевременно.
Посетить Москву 9 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы решили лидеры из более чем 20 стран.
Праздничный концерт на Красной площади, ранее планировавшийся на 9 мая в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, был исключен из перечня официальных мероприятий. Такое распоряжение утвердил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Как будут выглядеть торжества и какие мероприятия остались неотмененными — в материале URA.RU.
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