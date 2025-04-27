Путин вызвался помочь ликвидировать последствия взрыва в порту Шахид-Раджаи

Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи у города Бендер-Аббас в Иране. Соответствующую телеграмму президент РФ Владимир Путин направил главе страны Масуду Пезешкиану и руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене.
«Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия», — заявил Владимир Путин в телеграмме, направленной руководству Ирана. Ее текст опубликован на официальном сайте Кремля. Глава государства также выразил соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, к которым привел взрыв.
Взрыв в порту Шахид-Раджаи произошел 26 апреля. Предварительно, причиной детонации стало нарушение правил хранения перхлората натрия — химического соединения, применяемого в производстве ракетного топлива. В государственных источниках Ирана сообщают о том, что это мог быть саботаж или намеренная атака. Отмечается, что число жертв достигло 1139 человек. В зарубежных СМИ фигурировала информация о 14 погибших.
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