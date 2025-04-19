Общие потери ВСУ в Курской области превысили 75 тысяч человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала вторжения в Курскую область (6 августа 2024 года) потеряли более 75 тысяч своих солдат. Это следует из сводки Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 170 военнослужащих», — говорится в telegram-канале ведомства. Кроме того, украинская армия потеряла 411 танков, 335 боевых машин пехоты, 307 бронетранспортеров, 2 280 боевых бронированных машин, 2 743 автомобиля, 625 артиллерийских орудий и 61 пусковую установку РСЗО, включая 15 HIMARS и 7 MLRS.
Также ВСУ потеряли 57 единиц инженерной техники, включая машины разграждения и мостоукладчики. В Минобороны РФ отметили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Сегодня, 18 апреля, российской армии удалось установить контроль над населенным пунктом Олешня в Курской области. Таким образом, до полного освобождения региона ВС РФ остается освободить одно село — Горналь.
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