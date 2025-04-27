ВС РФ разгромили склады с HIMARS

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Российские военные уничтожили запасы снарядов HIMARS ВСУ
Российские военные уничтожили запасы снарядов HIMARS ВСУ Фото:
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Вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, уничтожив, в том числе, запасы реактивных снарядов для американских систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«...нанесено поражение <...> складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Помимо этого, российские войска нанесли удары по военному аэродрому противника, цеху по сборке БПЛА и пунктам временной дислокации ВСУ в 168 районах. Удары были нанесены с применением авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ранее российские военные уже сообщали об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ, а также американских систем связи Starlink и снарядов для HIMARS. По данным пресс-центра группировки «Запад», за последние сутки были также поражены центры управления беспилотниками и другая военная инфраструктура противника.

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Вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, уничтожив, в том числе, запасы реактивных снарядов для американских систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. «...нанесено поражение <...> складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Помимо этого, российские войска нанесли удары по военному аэродрому противника, цеху по сборке БПЛА и пунктам временной дислокации ВСУ в 168 районах. Удары были нанесены с применением авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Ранее российские военные уже сообщали об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ, а также американских систем связи Starlink и снарядов для HIMARS. По данным пресс-центра группировки «Запад», за последние сутки были также поражены центры управления беспилотниками и другая военная инфраструктура противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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