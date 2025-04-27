ВС РФ разгромили склады с HIMARS

Вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, уничтожив, в том числе, запасы реактивных снарядов для американских систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«...нанесено поражение <...> складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в telegram-канале оборонного ведомства. Помимо этого, российские войска нанесли удары по военному аэродрому противника, цеху по сборке БПЛА и пунктам временной дислокации ВСУ в 168 районах. Удары были нанесены с применением авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Ранее российские военные уже сообщали об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ, а также американских систем связи Starlink и снарядов для HIMARS. По данным пресс-центра группировки «Запад», за последние сутки были также поражены центры управления беспилотниками и другая военная инфраструктура противника.
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