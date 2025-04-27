Минздрав может разрешить продавать лекарства через «Почту России»

В Минздрае РФ рассматривают возможность продажи лекарств через «Почту России». Об этом рассказал глава министерства Михаил Мурашко.
«Сейчас мы рассматриваем в том числе предложение — разрешить отпуск в части лекарственных препаратов через „Почту России“», — передает слова Мурашко РИА Новости. Он добавил, что необходимо для населенных пунктов, где отсутствуют медицинские организации.
Бессрочную лицензию от Росздравнадзора на оптовую продажу, хранение и перевозку лекарств «Почта России» получила еще в 2021 году. Компания должна была использовать логистический центр во Внуково для работы с крупными аптечными сетями.
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