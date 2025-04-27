Минздрав может разрешить продавать лекарства через «Почту России»

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Минздрав РФ рассматривает продажу лекарств через «Почту России»
Минздрав РФ рассматривает продажу лекарств через «Почту России» Фото:

В Минздрае РФ рассматривают возможность продажи лекарств через «Почту России». Об этом рассказал глава министерства Михаил Мурашко.

«Сейчас мы рассматриваем в том числе предложение — разрешить отпуск в части лекарственных препаратов через „Почту России“», — передает слова Мурашко РИА Новости. Он добавил, что необходимо для населенных пунктов, где отсутствуют медицинские организации.

Бессрочную лицензию от Росздравнадзора на оптовую продажу, хранение и перевозку лекарств «Почта России» получила еще в 2021 году. Компания должна была использовать логистический центр во Внуково для работы с крупными аптечными сетями.

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В Минздрае РФ рассматривают возможность продажи лекарств через «Почту России». Об этом рассказал глава министерства Михаил Мурашко. «Сейчас мы рассматриваем в том числе предложение — разрешить отпуск в части лекарственных препаратов через „Почту России“», — передает слова Мурашко РИА Новости. Он добавил, что необходимо для населенных пунктов, где отсутствуют медицинские организации. Бессрочную лицензию от Росздравнадзора на оптовую продажу, хранение и перевозку лекарств «Почта России» получила еще в 2021 году. Компания должна была использовать логистический центр во Внуково для работы с крупными аптечными сетями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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