Образец нового российского электромобиля «Атом» заметили на улицах Москвы

На улицах Москвы впервые появился предсерийный образец российского электромобиля «Атом». Он проехал по Павелецкой набережной, ТТК и проспектам Мира и Комсомольскому.
«Предсерийный образец электромобиля „Атом“ впервые проехал по улицам Москвы вне тестовых испытаний», — сообщает РИА Новости. Электромобиль проехал по разнообразным маршрутам, включая Павелецкую набережную, а также проспекты Мира и Комсомольский, прежде чем достичь музея «Атом», расположенного на ВДНХ.
Проект реализует АО «Кама», а сам электромобиль был представлен в конце 2024 года. В этом году также ожидается запуск специализированного сервисного центра для предсерийных моделей, где будут отрабатывать технологии обслуживания с целью подготовки специалистов. Серийное производство «Атома» запланировано на середину 2025 года на заводе «Москвич».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.