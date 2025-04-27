Образец нового российского электромобиля «Атом» заметили на улицах Москвы

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Электромобиль «Атом» был представлен в конце 2024 года
Электромобиль «Атом» был представлен в конце 2024 года Фото:

На улицах Москвы впервые появился предсерийный образец российского электромобиля «Атом». Он проехал по Павелецкой набережной, ТТК и проспектам Мира и Комсомольскому.

«Предсерийный образец электромобиля „Атом“ впервые проехал по улицам Москвы вне тестовых испытаний», — сообщает РИА Новости. Электромобиль проехал по разнообразным маршрутам, включая Павелецкую набережную, а также проспекты Мира и Комсомольский, прежде чем достичь музея «Атом», расположенного на ВДНХ.

Проект реализует АО «Кама», а сам электромобиль был представлен в конце 2024 года. В этом году также ожидается запуск специализированного сервисного центра для предсерийных моделей, где будут отрабатывать технологии обслуживания с целью подготовки специалистов. Серийное производство «Атома» запланировано на середину 2025 года на заводе «Москвич».

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На улицах Москвы впервые появился предсерийный образец российского электромобиля «Атом». Он проехал по Павелецкой набережной, ТТК и проспектам Мира и Комсомольскому. «Предсерийный образец электромобиля „Атом“ впервые проехал по улицам Москвы вне тестовых испытаний», — сообщает РИА Новости. Электромобиль проехал по разнообразным маршрутам, включая Павелецкую набережную, а также проспекты Мира и Комсомольский, прежде чем достичь музея «Атом», расположенного на ВДНХ. Проект реализует АО «Кама», а сам электромобиль был представлен в конце 2024 года. В этом году также ожидается запуск специализированного сервисного центра для предсерийных моделей, где будут отрабатывать технологии обслуживания с целью подготовки специалистов. Серийное производство «Атома» запланировано на середину 2025 года на заводе «Москвич».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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