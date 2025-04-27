Стала известна сумма вознаграждения за убийство генерала Москалика

СКР: подозреваемому в убийстве генерала Москалика обещали 18 тысяч долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За убийство Кузину обещали 18 тысяч долларов
За убийство Кузину обещали 18 тысяч долларов Фото:
новость из сюжета
В Балашихе при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик

Подозреваемому в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика обещали заплатить 18 тысяч долларов. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«За совершенное преступление Кузину было обещано денежное вознаграждение — 18 тысяч долларов США», — отметил Петренко. Ее слова опубликованы в telegram-канале СКР.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате подрыва автомобиля 25 апреля. Подозреваемому в его убийстве Игнату Кузину предъявлено обвинение в теракте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемому в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика обещали заплатить 18 тысяч долларов. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. «За совершенное преступление Кузину было обещано денежное вознаграждение — 18 тысяч долларов США», — отметил Петренко. Ее слова опубликованы в telegram-канале СКР. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате подрыва автомобиля 25 апреля. Подозреваемому в его убийстве Игнату Кузину предъявлено обвинение в теракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...