Стала известна сумма вознаграждения за убийство генерала Москалика

Подозреваемому в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика обещали заплатить 18 тысяч долларов. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«За совершенное преступление Кузину было обещано денежное вознаграждение — 18 тысяч долларов США», — отметил Петренко. Ее слова опубликованы в telegram-канале СКР.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате подрыва автомобиля 25 апреля. Подозреваемому в его убийстве Игнату Кузину предъявлено обвинение в теракте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.