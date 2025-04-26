Савичева сломала гитару на съемках шоу
Певица из Кургана Юлия Савичева приняла участие в передаче «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. Там она разбила музыкальный инструмент. Об этом артистка рассказала подписчикам.
«Была в гостях у Паши Воли, разбила гитару. Ничего не спрашивайте, просто смотрите „Шоу Воли“ на ТНТ», — написала Савичева в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось о возможном выступлении Савичевой на Дне города в Кургане, откуда она родом. В мэрии уже начали обсуждать кандидатуры, кого пригласить на праздник, который обычно проводят в последних числах августа.
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