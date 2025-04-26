26 апреля 2025

Юлия Савичева рассказала о курьезном случае на «Шоу Воли». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Савичева сломала гитару на съемках шоу
Савичева сломала гитару на съемках шоу Фото:

Певица из Кургана Юлия Савичева приняла участие в передаче «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. Там она разбила музыкальный инструмент. Об этом артистка рассказала подписчикам.

«Была в гостях у Паши Воли, разбила гитару. Ничего не спрашивайте, просто смотрите „Шоу Воли“ на ТНТ», — написала Савичева в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось о возможном выступлении Савичевой на Дне города в Кургане, откуда она родом. В мэрии уже начали обсуждать кандидатуры, кого пригласить на праздник, который обычно проводят в последних числах августа. 

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Певица из Кургана Юлия Савичева приняла участие в передаче «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. Там она разбила музыкальный инструмент. Об этом артистка рассказала подписчикам. «Была в гостях у Паши Воли, разбила гитару. Ничего не спрашивайте, просто смотрите „Шоу Воли“ на ТНТ», — написала Савичева в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о возможном выступлении Савичевой на Дне города в Кургане, откуда она родом. В мэрии уже начали обсуждать кандидатуры, кого пригласить на праздник, который обычно проводят в последних числах августа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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