26 апреля 2025

В преддверии Радоницы тюменцам раздают наборы для ухода за могилами

© Служба новостей «URA.RU»
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В тюменском крематории решили позаботиться о горожанах и раздать наборы для ухода за могилами
В тюменском крематории решили позаботиться о горожанах и раздать наборы для ухода за могилами Фото:

В Тюмени на Червишевском кладбище посетителям раздают бесплатные наборы для ухода за могилами. В них можно найти пакеты для мусора, перчатки, брошюры с молитвой и информацией о городском крематории. Об этом рассказала одна из горожанок.

«Раздают пакеты и перчатки. Еще приглашают в крематорий на экскурсию, попить горячего чаю там», — сообщила тюменка 72.RU.

В крематории объяснили, что таким образом они решили позаботиться о горожанах в преддверие Радоницы, а также сообщить о себе, рассказать, что находятся рядом. Раздавать наборы будут 26, 27 и 29 апреля.

Ранее URA.RU писало, что на Червишевском тракте организовалась огромная пробка. Она начинается от развязки и заканчивается только в районе деревни Патрушева. Помимо этого, также стоит дорога, которая ведет на въезд и выезд к кладбищу. Пробка там собралась из-за того, что многие горожане желают посетить могилы родных перед Радоницей. Осложняют ситуацию дорожные работы на том участке.

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В Тюмени на Червишевском кладбище посетителям раздают бесплатные наборы для ухода за могилами. В них можно найти пакеты для мусора, перчатки, брошюры с молитвой и информацией о городском крематории. Об этом рассказала одна из горожанок. «Раздают пакеты и перчатки. Еще приглашают в крематорий на экскурсию, попить горячего чаю там», — сообщила тюменка 72.RU. В крематории объяснили, что таким образом они решили позаботиться о горожанах в преддверие Радоницы, а также сообщить о себе, рассказать, что находятся рядом. Раздавать наборы будут 26, 27 и 29 апреля. Ранее URA.RU писало, что на Червишевском тракте организовалась огромная пробка. Она начинается от развязки и заканчивается только в районе деревни Патрушева. Помимо этого, также стоит дорога, которая ведет на въезд и выезд к кладбищу. Пробка там собралась из-за того, что многие горожане желают посетить могилы родных перед Радоницей. Осложняют ситуацию дорожные работы на том участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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