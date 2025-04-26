В преддверии Радоницы тюменцам раздают наборы для ухода за могилами

В Тюмени на Червишевском кладбище посетителям раздают бесплатные наборы для ухода за могилами. В них можно найти пакеты для мусора, перчатки, брошюры с молитвой и информацией о городском крематории. Об этом рассказала одна из горожанок.
«Раздают пакеты и перчатки. Еще приглашают в крематорий на экскурсию, попить горячего чаю там», — сообщила тюменка 72.RU.
В крематории объяснили, что таким образом они решили позаботиться о горожанах в преддверие Радоницы, а также сообщить о себе, рассказать, что находятся рядом. Раздавать наборы будут 26, 27 и 29 апреля.
Ранее URA.RU писало, что на Червишевском тракте организовалась огромная пробка. Она начинается от развязки и заканчивается только в районе деревни Патрушева. Помимо этого, также стоит дорога, которая ведет на въезд и выезд к кладбищу. Пробка там собралась из-за того, что многие горожане желают посетить могилы родных перед Радоницей. Осложняют ситуацию дорожные работы на том участке.
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