В ЯНАО снова выпустили штормовое предупреждение

В ЯНАО 28 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области.
«28 апреля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью в Ямальском и Тазовском районах порывы 15-18 метра в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
Ранее штормовой ветер бушевал на Ямале целых три дня. Его сопровождали метель и понижение темперауры.
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