26 апреля 2025
25 апреля 2025

В ЯНАО снова выпустили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО порывы ветра достигнут 18 метров в секунду
В ЯНАО порывы ветра достигнут 18 метров в секунду Фото:

В ЯНАО 28 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области.

«28 апреля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью в Ямальском и Тазовском районах порывы 15-18 метра в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.

Ранее штормовой ветер бушевал на Ямале целых три дня. Его сопровождали метель и понижение темперауры.

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В ЯНАО 28 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области. «28 апреля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью в Ямальском и Тазовском районах порывы 15-18 метра в секунду», — написано в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов. Ранее штормовой ветер бушевал на Ямале целых три дня. Его сопровождали метель и понижение темперауры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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