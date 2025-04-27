Подозреваемого в убийстве генерала Москалика заключили в СИЗО

Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика был отправлен в СИЗО на два месяца. Решение вынес Басманный райсуд города Москвы.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузина Игната Витальевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), на срок 1 месяц 30 суток», — говорится в сообщении. Информацию приводит telegram-канал судов общей юрисдикции по Москве.
В микрорайоне Авиаторов в Балашихе 25 апреля 2025 года около 10:40 утра прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами, сработало в припаркованном автомобиле Volkswagen Golf, когда мимо проходил генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он скончался на месте.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывных веществ, позже переквалифицировав его на статью о террористическом акте. ФСБ задержала Игната Кузина, который приобрел автомобиль и установил в него СВУ, компоненты которого были изъяты из тайника, организованного украинскими спецслужбами. Взрывное устройство было активировано дистанционно с территории Украины. В ходе допроса он признался в совершении теракта, сообщив, что следил за генералом и установил взрывное устройство в соответствии с указаниями куратора. Кузин признался, что за подрыв Москалика ему пообещали 18 тысяч долларов, передает MK.RU.
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