Подозреваемого в убийстве генерала Москалика заключили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кузина заключили под стражу за подрыв генерала Москалика
Кузина заключили под стражу за подрыв генерала Москалика Фото:
новость из сюжета
В Балашихе при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик

Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика был отправлен в СИЗО на два месяца. Решение вынес Басманный райсуд города Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузина Игната Витальевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), на срок 1 месяц 30 суток», — говорится в сообщении. Информацию приводит telegram-канал судов общей юрисдикции по Москве.

В микрорайоне Авиаторов в Балашихе 25 апреля 2025 года около 10:40 утра прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами, сработало в припаркованном автомобиле Volkswagen Golf, когда мимо проходил генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он скончался на месте.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывных веществ, позже переквалифицировав его на статью о террористическом акте. ФСБ задержала Игната Кузина, который приобрел автомобиль и установил в него СВУ, компоненты которого были изъяты из тайника, организованного украинскими спецслужбами. Взрывное устройство было активировано дистанционно с территории Украины. В ходе допроса он признался в совершении теракта, сообщив, что следил за генералом и установил взрывное устройство в соответствии с указаниями куратора. Кузин признался, что за подрыв Москалика ему пообещали 18 тысяч долларов, передает MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика был отправлен в СИЗО на два месяца. Решение вынес Басманный райсуд города Москвы. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузина Игната Витальевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), на срок 1 месяц 30 суток», — говорится в сообщении. Информацию приводит telegram-канал судов общей юрисдикции по Москве. В микрорайоне Авиаторов в Балашихе 25 апреля 2025 года около 10:40 утра прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами, сработало в припаркованном автомобиле Volkswagen Golf, когда мимо проходил генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он скончался на месте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывных веществ, позже переквалифицировав его на статью о террористическом акте. ФСБ задержала Игната Кузина, который приобрел автомобиль и установил в него СВУ, компоненты которого были изъяты из тайника, организованного украинскими спецслужбами. Взрывное устройство было активировано дистанционно с территории Украины. В ходе допроса он признался в совершении теракта, сообщив, что следил за генералом и установил взрывное устройство в соответствии с указаниями куратора. Кузин признался, что за подрыв Москалика ему пообещали 18 тысяч долларов, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...