Загранпаспорт Жириновского продали на аукционе за 1,1 млн рублей

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Загранпаспорт Жириновского ушел с аукциона за сумму в 11 раз превышающую стартовую
Загранпаспорт Жириновского ушел с аукциона за сумму в 11 раз превышающую стартовую Фото:

Заграничный паспорт основателя ЛДПР, политика Владимира Жириновского продали в воскресенье, 27 апреля, на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 миллиона рублей. При этом стартовая цена лота составляла 100 тысяч рублей.

«Лот №750. Заграничный паспорт Владимира Жириновского. Продано за 1,1 млн рублей», — сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию из каталога торговой площадки. 

По сведениям издания, документ советского образца содержит автограф Жириновского и ранее оформленные визы. Паспорт был выдан политику в 1992 году.

Как сообщало URA.RU ранее, в России хотят выпустить юбилейную монету с изображением Жириновского. Такую инициативу озвучили депутаты Госдумы от ЛДПР в связи с предстоящими юбилейными датами 35-летия деятельности политической партии, а также 80-летием со дня рождения ее основателя.

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Заграничный паспорт основателя ЛДПР, политика Владимира Жириновского продали в воскресенье, 27 апреля, на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 миллиона рублей. При этом стартовая цена лота составляла 100 тысяч рублей. «Лот №750. Заграничный паспорт Владимира Жириновского. Продано за 1,1 млн рублей», — сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию из каталога торговой площадки.  По сведениям издания, документ советского образца содержит автограф Жириновского и ранее оформленные визы. Паспорт был выдан политику в 1992 году. Как сообщало URA.RU ранее, в России хотят выпустить юбилейную монету с изображением Жириновского. Такую инициативу озвучили депутаты Госдумы от ЛДПР в связи с предстоящими юбилейными датами 35-летия деятельности политической партии, а также 80-летием со дня рождения ее основателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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