Загранпаспорт Жириновского продали на аукционе за 1,1 млн рублей

Заграничный паспорт основателя ЛДПР, политика Владимира Жириновского продали в воскресенье, 27 апреля, на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 миллиона рублей. При этом стартовая цена лота составляла 100 тысяч рублей.
«Лот №750. Заграничный паспорт Владимира Жириновского. Продано за 1,1 млн рублей», — сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию из каталога торговой площадки.
По сведениям издания, документ советского образца содержит автограф Жириновского и ранее оформленные визы. Паспорт был выдан политику в 1992 году.
Как сообщало URA.RU ранее, в России хотят выпустить юбилейную монету с изображением Жириновского. Такую инициативу озвучили депутаты Госдумы от ЛДПР в связи с предстоящими юбилейными датами 35-летия деятельности политической партии, а также 80-летием со дня рождения ее основателя.
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