27 апреля 2025
26 апреля 2025

Светлаков призвал екатеринбуржцев выбрать парк для благоустройства. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Актер жил рядом с парком на протяжении почти 20 лет
Актер жил рядом с парком на протяжении почти 20 лет Фото:

Сергей Светлаков призвал жителей Екатеринбурга выбрать парк для благоустройства в этом году. Сам актер хочет, чтобы победило пространство, рядом которым он жил.

«В проект включен парк, который располагается около улицы Гражданская и набережной реки Исеть. Он может сейчас победить. Проголосуйте. Пускай наш район станет еще лучше», — заявил Светлаков в своем видеообращении.

Голосование за благоустройство парков в Екатеринбурге проходит ежегодно в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», стартовавшей в 2018 году и продленной президентом РФ до 2030 года. В прошлом году в голосовании приняли участие 325 тысяч жителей города. Победителем стал парк 50-летия ВЛКСМ, работы по реконструкции которого власти планируют начать в ближайшее время. Для получения федерального финансирования в этом году необходимо участие более 389 тысяч жителей.

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Сергей Светлаков призвал жителей Екатеринбурга выбрать парк для благоустройства в этом году. Сам актер хочет, чтобы победило пространство, рядом которым он жил. «В проект включен парк, который располагается около улицы Гражданская и набережной реки Исеть. Он может сейчас победить. Проголосуйте. Пускай наш район станет еще лучше», — заявил Светлаков в своем видеообращении. Голосование за благоустройство парков в Екатеринбурге проходит ежегодно в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», стартовавшей в 2018 году и продленной президентом РФ до 2030 года. В прошлом году в голосовании приняли участие 325 тысяч жителей города. Победителем стал парк 50-летия ВЛКСМ, работы по реконструкции которого власти планируют начать в ближайшее время. Для получения федерального финансирования в этом году необходимо участие более 389 тысяч жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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