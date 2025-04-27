Сергей Светлаков призвал жителей Екатеринбурга выбрать парк для благоустройства в этом году. Сам актер хочет, чтобы победило пространство, рядом которым он жил.
«В проект включен парк, который располагается около улицы Гражданская и набережной реки Исеть. Он может сейчас победить. Проголосуйте. Пускай наш район станет еще лучше», — заявил Светлаков в своем видеообращении.
Голосование за благоустройство парков в Екатеринбурге проходит ежегодно в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», стартовавшей в 2018 году и продленной президентом РФ до 2030 года. В прошлом году в голосовании приняли участие 325 тысяч жителей города. Победителем стал парк 50-летия ВЛКСМ, работы по реконструкции которого власти планируют начать в ближайшее время. Для получения федерального финансирования в этом году необходимо участие более 389 тысяч жителей.
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