Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поучаствовал в голосовании за парк, который благоустроят в 2026 году на федеральные деньги. Это произошло у входа на станцию метро «Площадь 1905 года» утром 25 апреля, рассказал Орлов в своем telegram-канале.
«С помощью волонтера проголосовал за благоустройство одного из парков по программе „Формирование комфортной городской среды“. Процесс занимает не больше минуты, но имеет огромное значение для Екатеринбурга. Чтобы претендовать на федеральную поддержку, нам необходимо участие более 389 тысяч жителей. Важен каждый голос!» — написал мэр.
Выбрать один из восьми парков горожане могут с 21 апреля до 12 июня. Как с помощью волонтеров, так и самостоятельно через платформу обратной связи на Госуслугах. Узнать активистов можно по брендированным синим жилетам. Старт голосования в городе был отмечен флешмобом волонтеров на улице Вайнера.
В этом году на реконструкцию претендуют:
- Преображенский (2 очередь, 2 этап);
- Сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова;
- Набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова;
- Основинский парк;
- Сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Бардина;
- Парк имени 50-летия Советской власти (2 этап);
- Бульвар по улице Культуры;
- Парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы.
В 2024-м в голосовании приняли участие 325 тысяч человек, это был третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. В итоге победил парк 50-летия ВЛКСМ, к его реконструкции власти приступят в ближайшее время.
А в 2023 году голосов не хватило. Чтобы не обесценивать участие неравнодушных екатеринбуржцев, Орлов решил благоустроить парк-победитель «Уралмаш» на средства из местного бюджета.
Проект ФКГС стартовал в стране в 2018 году. В 2024-м президент РФ Владимир Путин продлил его до 2030 года.
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