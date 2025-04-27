Кадыров: армия РФ ударила по скоплению живой силы ВСУ на сумском направлении

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Кадыров сообщил о разгроме живой силы ВСУ и потерях боевой техники противника
Кадыров сообщил о разгроме живой силы ВСУ и потерях боевой техники противника Фото:

Российская армия на сумском направлении ударила по скоплению вооруженных сил Украины. Об этом сообщает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы легендарного спецназа „Ахмат“ Минобороны России совместно с 177 бригадой морской пехоты МО РФ в ходе выполнения боевой задачи на сумском направлении обнаружили скопление живой силы противника. Оценив обстановку, приняли мгновенное и единственно верное решение — нанести удар на упреждение», — сообщает Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

По его словам, противник понес значительные потери, в том числе в технике. Попытки ВСУ доставить боеприпасы к передовым позициям обернулась крахом. Кадыров также уточнил, что удары наносились из установок «Град».

Ранее сообщалось об ударах по формированиям украинской армии на белгородском направлении в Сумской области. Атака шла по шести населенным пунктам. Противник потерял почти сто человек личного состава и большое количество техники.

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Российская армия на сумском направлении ударила по скоплению вооруженных сил Украины. Об этом сообщает глава Чечни Рамзан Кадыров. «Бойцы легендарного спецназа „Ахмат“ Минобороны России совместно с 177 бригадой морской пехоты МО РФ в ходе выполнения боевой задачи на сумском направлении обнаружили скопление живой силы противника. Оценив обстановку, приняли мгновенное и единственно верное решение — нанести удар на упреждение», — сообщает Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, противник понес значительные потери, в том числе в технике. Попытки ВСУ доставить боеприпасы к передовым позициям обернулась крахом. Кадыров также уточнил, что удары наносились из установок «Град». Ранее сообщалось об ударах по формированиям украинской армии на белгородском направлении в Сумской области. Атака шла по шести населенным пунктам. Противник потерял почти сто человек личного состава и большое количество техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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