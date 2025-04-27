27 апреля 2025

Военкор Рогаткин показал французский отряд БПЛА в составе армии РФ

Французские добровольцы «Нормандия-Неман» сражаются в Донбассе против ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Французские военнослужащие прошли обучение для управления боевыми БПЛА
Французские военнослужащие прошли обучение для управления боевыми БПЛА Фото:
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Отряд французских добровольцев принимает участие в боевых действиях на стороне России против ВСУ на Донбассе. Он действует под названием «Нормандия-Неман» и сражается посредством беспилотников под красным флагом с леопардами и белой молнией. Об этом в своем репортаже сообщил российский журналист Александр Рогаткин.

«Французский доброволец с позывным „Падре“ приехал на Донбасс в декабре 2024 года, а его соотечественник „Готье“ присоединился к отряду месяц назад. Для французских бойцов современные методы ведения сражений с применением дронов оказались в новинку», — процитировало РИА Новости слова военкора.

Также Рогаткин отметил, что оба добровольца — бывшие кадровые офицеры французской армии. Взаимодействуя с российскими военными, иностранцы приобрели новый взгляд на современные технологии и тактику на поле боя, отличающиеся от западных.

Как сообщало URA.RU ранее, в зону спецоперации, в том числе и на Донбасс, для участвовать в боевых действиях на стороне России приезжают граждане Германии. При этом их немало. Такую информацию опубликовал немецкий портал T-Online.

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Отряд французских добровольцев принимает участие в боевых действиях на стороне России против ВСУ на Донбассе. Он действует под названием «Нормандия-Неман» и сражается посредством беспилотников под красным флагом с леопардами и белой молнией. Об этом в своем репортаже сообщил российский журналист Александр Рогаткин. «Французский доброволец с позывным „Падре“ приехал на Донбасс в декабре 2024 года, а его соотечественник „Готье“ присоединился к отряду месяц назад. Для французских бойцов современные методы ведения сражений с применением дронов оказались в новинку», — процитировало РИА Новости слова военкора. Также Рогаткин отметил, что оба добровольца — бывшие кадровые офицеры французской армии. Взаимодействуя с российскими военными, иностранцы приобрели  новый взгляд на современные технологии и тактику на поле боя, отличающиеся от западных. Как сообщало URA.RU ранее, в зону спецоперации, в том числе и на Донбасс, для участвовать в боевых действиях на стороне России приезжают граждане Германии. При этом их немало. Такую информацию опубликовал немецкий портал T-Online.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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