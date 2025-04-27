27 апреля 2025

Россиян ждет короткая рабочая неделя

HeadHunter: трехдневная рабочая неделя в РФ начинается с 28 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Работать на предстоящей неделе россияне будут только три дня
Работать на предстоящей неделе россияне будут только три дня Фото:

Россиян ждет короткая трудовая неделя, на которой рабочими будут только три дня — с 28 по 30 апреля. Об этом сообщает эксперт по трудовому праву HeadHunter Ольга Владимирова.

«Жителей России ожидает трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 апреля. В преддверии 1 мая график работы последнего дня месяца также будет сокращен на один час», — пояснила эксперт РИА Новости.

Владимирова добавила, что Первомай выпадает на четверг, а пятница становится нерабочей потому, что был перенос выходного с 4 января. 3 и 4 мая, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут обычными выходными днями. 

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщал, что в конце апреля и начале мая россиян ожидают две трехдневные рабочие недели из-за праздничных дней и переноса выходных, установленных Трудовым кодексом РФ. В общей сложности в мае будет только 18 рабочих дней, что позволит гражданам получить дополнительные дни отдыха в период весенних праздников.

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Россиян ждет короткая трудовая неделя, на которой рабочими будут только три дня — с 28 по 30 апреля. Об этом сообщает эксперт по трудовому праву HeadHunter Ольга Владимирова. «Жителей России ожидает трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 апреля. В преддверии 1 мая график работы последнего дня месяца также будет сокращен на один час», — пояснила эксперт РИА Новости. Владимирова добавила, что Первомай выпадает на четверг, а пятница становится нерабочей потому, что был перенос выходного с 4 января. 3 и 4 мая, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут обычными выходными днями.  Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщал, что в конце апреля и начале мая россиян ожидают две трехдневные рабочие недели из-за праздничных дней и переноса выходных, установленных Трудовым кодексом РФ. В общей сложности в мае будет только 18 рабочих дней, что позволит гражданам получить дополнительные дни отдыха в период весенних праздников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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