Россиян ждет короткая рабочая неделя

Россиян ждет короткая трудовая неделя, на которой рабочими будут только три дня — с 28 по 30 апреля. Об этом сообщает эксперт по трудовому праву HeadHunter Ольга Владимирова.
«Жителей России ожидает трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 апреля. В преддверии 1 мая график работы последнего дня месяца также будет сокращен на один час», — пояснила эксперт РИА Новости.
Владимирова добавила, что Первомай выпадает на четверг, а пятница становится нерабочей потому, что был перенос выходного с 4 января. 3 и 4 мая, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут обычными выходными днями.
Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщал, что в конце апреля и начале мая россиян ожидают две трехдневные рабочие недели из-за праздничных дней и переноса выходных, установленных Трудовым кодексом РФ. В общей сложности в мае будет только 18 рабочих дней, что позволит гражданам получить дополнительные дни отдыха в период весенних праздников.
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