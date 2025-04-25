Россиян ждут две рекордно короткие рабочие недели в мае

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Еще одна трехдневная рабочая неделя предстоит с 5 по 7 мая
Еще одна трехдневная рабочая неделя предстоит с 5 по 7 мая Фото:

Россиян в конце апреля и начале мая ожидают две трехдневные рабочие недели. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. Тридцатое апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день», — заявил Нилов. Он также напомнил, что еще одна трехдневная рабочая неделя предстоит с 5 по 7 мая. «Таким образом, в конце апреля и в начале мая у нас будет две трехдневные укороченные рабочие недели», — отметил парламентарий.

По словам депутата, такое расписание связано с праздничными днями, установленными Трудовым кодексом РФ и переносом выходных. В результате в мае 2024 года в общей сложности будет только 18 рабочих дней. Это позволит россиянам получить дополнительные дни отдыха в период весенних праздников.

В частности, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов рекомендовал гражданам России тщательно продумывать майский отпуск с учетом финансовых аспектов. Он напомнил, что оплата за обычные выходные дни по установленному графику не предусмотрена.

По словам парламентария, в мае многие россияне предпочитают брать отпуск, однако для минимизации финансовых потерь важно грамотно выбрать время отдыха. Гаврилов подчеркнул, что оформление отпуска во второй половине месяца может оказаться невыгодным из-за большого количества праздничных дней: сокращение числа рабочих смен приведет к уменьшению аванса и заработной платы после возвращения на работу, передает телеканал 360.

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Россиян в конце апреля и начале мая ожидают две трехдневные рабочие недели. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. «На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. Тридцатое апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день», — заявил Нилов. Он также напомнил, что еще одна трехдневная рабочая неделя предстоит с 5 по 7 мая. «Таким образом, в конце апреля и в начале мая у нас будет две трехдневные укороченные рабочие недели», — отметил парламентарий. По словам депутата, такое расписание связано с праздничными днями, установленными Трудовым кодексом РФ и переносом выходных. В результате в мае 2024 года в общей сложности будет только 18 рабочих дней. Это позволит россиянам получить дополнительные дни отдыха в период весенних праздников. В частности, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов рекомендовал гражданам России тщательно продумывать майский отпуск с учетом финансовых аспектов. Он напомнил, что оплата за обычные выходные дни по установленному графику не предусмотрена. По словам парламентария, в мае многие россияне предпочитают брать отпуск, однако для минимизации финансовых потерь важно грамотно выбрать время отдыха. Гаврилов подчеркнул, что оформление отпуска во второй половине месяца может оказаться невыгодным из-за большого количества праздничных дней: сокращение числа рабочих смен приведет к уменьшению аванса и заработной платы после возвращения на работу, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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