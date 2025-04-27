27 апреля 2025

Ким Чен Ын решил ввести войска в Россию по договору с Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Северная Корея подтвердила ввод войск в Россию и пообещала неукоснительное выполнение договора с Москвой
Северная Корея подтвердила ввод войск в Россию и пообещала неукоснительное выполнение договора с Москвой Фото:
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Северная Корея официально объявила о намерении отправить свои войска на территорию России в рамках договора о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

«Ким Чен Ын решил ввести войска в Россию по договору с Москвой», — говорится в сообщении северокорейских СМИ. Подчеркивается, что решение принято на высшем уровне руководством КНДР и основывается на положениях недавно подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве между двумя странами.

Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне летом 2024 года подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Накануне глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что военнослужащие из КНДР принимают участие в  оборонительных мероприятиях на территории Курской области.

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Северная Корея официально объявила о намерении отправить свои войска на территорию России в рамках договора о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР. «Ким Чен Ын решил ввести войска в Россию по договору с Москвой», — говорится в сообщении северокорейских СМИ. Подчеркивается, что решение принято на высшем уровне руководством КНДР и основывается на положениях недавно подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве между двумя странами. Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне летом 2024 года подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Накануне глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что военнослужащие из КНДР принимают участие в  оборонительных мероприятиях на территории Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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