Северная Корея официально объявила о намерении отправить свои войска на территорию России в рамках договора о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.
«Ким Чен Ын решил ввести войска в Россию по договору с Москвой», — говорится в сообщении северокорейских СМИ. Подчеркивается, что решение принято на высшем уровне руководством КНДР и основывается на положениях недавно подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве между двумя странами.
Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне летом 2024 года подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Накануне глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что военнослужащие из КНДР принимают участие в оборонительных мероприятиях на территории Курской области.
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