Трамп: Зеленский попросил оружие на встрече в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский во время их встречи в Риме 26 апреля вновь обратился с просьбой об увеличении поставок вооружения. Об этом лидер США Дональд Трамп рассказал журналистам в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).
«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия. Но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», — сообщил Дональд Трамп журналистам.
Трамп и Зеленский провели непродолжительную встречу в соборе Святого Петра. По информации CNN, ссылающейся на представителей Белого дома, переговоры между Трампом и Зеленским длились примерно 15 минут и были охарактеризованы как «очень продуктивные». Лидер Франции Эммануэль Макрон способствовал разговору Трампа и Зеленского, якобы побудив последнего поговорить с главой Белого дома напрямую, передает «Национальная служба новостей».
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