27 апреля 2025

Трамп: Зеленский попросил оружие на встрече в Риме

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским в Риме
Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским в Риме Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский во время их встречи в Риме 26 апреля вновь обратился с просьбой об увеличении поставок вооружения. Об этом лидер США Дональд Трамп рассказал журналистам в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия. Но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», — сообщил Дональд Трамп журналистам.

Трамп и Зеленский провели непродолжительную встречу в соборе Святого Петра. По информации CNN, ссылающейся на представителей Белого дома, переговоры между Трампом и Зеленским длились примерно 15 минут и были охарактеризованы как «очень продуктивные». Лидер Франции Эммануэль Макрон способствовал разговору Трампа и Зеленского, якобы побудив последнего поговорить с главой Белого дома напрямую, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский во время их встречи в Риме 26 апреля вновь обратился с просьбой об увеличении поставок вооружения. Об этом лидер США Дональд Трамп рассказал журналистам в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси). «Он сказал мне, что ему нужно больше оружия. Но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», — сообщил Дональд Трамп журналистам. Трамп и Зеленский провели непродолжительную встречу в соборе Святого Петра. По информации CNN, ссылающейся на представителей Белого дома, переговоры между Трампом и Зеленским длились примерно 15 минут и были охарактеризованы как «очень продуктивные». Лидер Франции Эммануэль Макрон способствовал разговору Трампа и Зеленского, якобы побудив последнего поговорить с главой Белого дома напрямую, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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