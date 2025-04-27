27 апреля 2025

Трамп: Зеленский стал спокойнее и готов к сделке

Трамп: Зеленский стал спокойнее и готов к «сделке»
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп сделал заявление после переговоров в Риме
Трамп сделал заявление после переговоров в Риме Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, последний стал вести себя спокойнее и готов к заключению сделки. Об этом сообщил американский лидер во время общения с журналистами в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

«Я увидел, что он был спокойнее. Думаю, он понимает происходящее и хочет заключить сделку», — рассказал Дональд Трамп. Президент США не уточнил, о какой именно сделке идет речь: соглашение о редкоземельных ископаемых с Америкой или урегулирование конфликта на Украине.

Ранее президент Трамп заявлял, что Зеленский готов пойти на уступки в ходе вопроса о статусе Крыма ради достижения мира.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, последний стал вести себя спокойнее и готов к заключению сделки. Об этом сообщил американский лидер во время общения с журналистами в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси). «Я увидел, что он был спокойнее. Думаю, он понимает происходящее и хочет заключить сделку», — рассказал Дональд Трамп. Президент США не уточнил, о какой именно сделке идет речь: соглашение о редкоземельных ископаемых с Америкой или урегулирование конфликта на Украине. Ранее президент Трамп заявлял, что Зеленский готов пойти на уступки в ходе вопроса о статусе Крыма ради достижения мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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