27 апреля 2025

Трамп: Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Трамп прокомментировал встречу с Зеленским Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым ради достижения мира. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

«Думаю, что да. Никто не поднимал эту тему в течение 12 лет, а теперь вдруг заговорили. Поэтому я сказал ему (Зеленскому — прим. URA.RU), я говорю им: „Может быть, вы обратитесь к [44-му президенту США Бараку] Обаме? Спросите его, почему он уступил его (полуостров — прим. URA.RU)?“, — сообщил президент США. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов», — отметил Трамп.

Украинские и западные средства массовой информации сообщили, что встреча между Зеленским и Трампом на траурной церемонии носила крайне кратковременный характер. По данным телеканала Sky News, который ссылается на источники в Ватикане, стороны предварительно договорились обсудить вопросы в более расширенном формате после окончания церемонии, передает «Царьград».

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Украинский лидер Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым ради достижения мира. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси). «Думаю, что да. Никто не поднимал эту тему в течение 12 лет, а теперь вдруг заговорили. Поэтому я сказал ему (Зеленскому — прим. URA.RU), я говорю им: „Может быть, вы обратитесь к [44-му президенту США Бараку] Обаме? Спросите его, почему он уступил его (полуостров — прим. URA.RU)?“, — сообщил президент США. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов», — отметил Трамп. Украинские и западные средства массовой информации сообщили, что встреча между Зеленским и Трампом на траурной церемонии носила крайне кратковременный характер. По данным телеканала Sky News, который ссылается на источники в Ватикане, стороны предварительно договорились обсудить вопросы в более расширенном формате после окончания церемонии, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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