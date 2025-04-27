Трамп: Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым

Украинский лидер Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым ради достижения мира. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).
«Думаю, что да. Никто не поднимал эту тему в течение 12 лет, а теперь вдруг заговорили. Поэтому я сказал ему (Зеленскому — прим. URA.RU), я говорю им: „Может быть, вы обратитесь к [44-му президенту США Бараку] Обаме? Спросите его, почему он уступил его (полуостров — прим. URA.RU)?“, — сообщил президент США. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов», — отметил Трамп.
Украинские и западные средства массовой информации сообщили, что встреча между Зеленским и Трампом на траурной церемонии носила крайне кратковременный характер. По данным телеканала Sky News, который ссылается на источники в Ватикане, стороны предварительно договорились обсудить вопросы в более расширенном формате после окончания церемонии, передает «Царьград».
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