SHOT: несколько взрывов прогремели над Брянском

В Брянске прогремела серия взрывов, причиной которых, по предварительным данным, стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев событий. Взрывы были слышны в Володарском районе города, где продолжается атака беспилотников, а в небе видны вспышки.
«Было слышно от двух до четырех взрывов в Володарском районе Брянска. По предварительным данным, сработала система ПВО», — приводит слова очевидцев telegram-канал SHOT. Также жители города сообщили о звуках автоматной очереди и продолжающихся вспышках в небе. Официальных комментариев от экстренных служб города пока не поступало.
В сообщениях уточняется, что атака на город продолжается, а система ПВО работает в пригороде Ахтубинска. На текущий момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Жители Брянска рекомендуют сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей.
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