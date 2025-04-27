27 апреля 2025

SHOT: несколько взрывов прогремели над Брянском

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрывы были слышны в Володарском районе города
Взрывы были слышны в Володарском районе города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянске прогремела серия взрывов, причиной которых, по предварительным данным, стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев событий. Взрывы были слышны в Володарском районе города, где продолжается атака беспилотников, а в небе видны вспышки.

«Было слышно от двух до четырех взрывов в Володарском районе Брянска. По предварительным данным, сработала система ПВО», — приводит слова очевидцев telegram-канал SHOT. Также жители города сообщили о звуках автоматной очереди и продолжающихся вспышках в небе. Официальных комментариев от экстренных служб города пока не поступало.

В сообщениях уточняется, что атака на город продолжается, а система ПВО работает в пригороде Ахтубинска. На текущий момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Жители Брянска рекомендуют сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей.

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В Брянске прогремела серия взрывов, причиной которых, по предварительным данным, стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев событий. Взрывы были слышны в Володарском районе города, где продолжается атака беспилотников, а в небе видны вспышки. «Было слышно от двух до четырех взрывов в Володарском районе Брянска. По предварительным данным, сработала система ПВО», — приводит слова очевидцев telegram-канал SHOT. Также жители города сообщили о звуках автоматной очереди и продолжающихся вспышках в небе. Официальных комментариев от экстренных служб города пока не поступало. В сообщениях уточняется, что атака на город продолжается, а система ПВО работает в пригороде Ахтубинска. На текущий момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Жители Брянска рекомендуют сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями местных властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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