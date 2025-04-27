В Кургане ледовая арена «Юность» закрывается на долгий срок

Ледовая арена «Юность» в Кургане закрывается на несколько месяцев на техническое обслуживание. Об этом сообщает руководство учреждения.
«Ледовая арена „Юность“ закрывается на техническое обслуживание с 30 апреля до 20 августа. Спасибо всем, кто катался на коньках и весело проводил время на одном из масштабных катков в Кургане», — сообщается в группе «Ледовая арена „Юность“|Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Закрытие ледовой арены происходит ежегодно. На смену зимним видам спорта и развлечениям приходят летние. Так, в Кургане расширили зоны проката самокатов, а парк устройств увеличили до 500 единиц.
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