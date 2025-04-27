27 апреля 2025
26 апреля 2025

В Кургане ледовая арена «Юность» закрывается на долгий срок

В Кургане ледовая арена «Юность» закрывается почти на все лето
© Служба новостей «URA.RU»
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Арена будет закрыта до 20 августа
Арена будет закрыта до 20 августа Фото:

Ледовая арена «Юность» в Кургане закрывается на несколько месяцев на техническое обслуживание. Об этом сообщает руководство учреждения.

«Ледовая арена „Юность“ закрывается на техническое обслуживание с 30 апреля до 20 августа. Спасибо всем, кто катался на коньках и весело проводил время на одном из масштабных катков в Кургане», — сообщается в группе «Ледовая арена „Юность“|Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Закрытие ледовой арены происходит ежегодно. На смену зимним видам спорта и развлечениям приходят летние. Так, в Кургане расширили зоны проката самокатов, а парк устройств увеличили до 500 единиц.

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Ледовая арена «Юность» в Кургане закрывается на несколько месяцев на техническое обслуживание. Об этом сообщает руководство учреждения. «Ледовая арена „Юность“ закрывается на техническое обслуживание с 30 апреля до 20 августа. Спасибо всем, кто катался на коньках и весело проводил время на одном из масштабных катков в Кургане», — сообщается в группе «Ледовая арена „Юность“|Курган» в соцсети «ВКонтакте». Закрытие ледовой арены происходит ежегодно. На смену зимним видам спорта и развлечениям приходят летние. Так, в Кургане расширили зоны проката самокатов, а парк устройств увеличили до 500 единиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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