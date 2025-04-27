В Перми шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая сопроводят 500 волонтеров

В шествии «Бессмертного полка» по Перми примут участие 500 добровольцев. Волонтеры помогут с организацией и сопровождением колонны, объяснил руководитель учебного-методического центра «Авангард» Руслан Шамсутдинов.
«Сопровождать колонну „Бессмертного полка“ в краевой столице будут 500 добровольцев из числа представителей некоммерческих организаций, учреждений профобразования и акторов воспитания. Все они пройдут предварительное обучение по нескольким модулям: история и идеология шествия, действия и моральный кодекс волонтера, оказание первой помощи», — указано на странице «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте».
Точный маршрут еще не был назван. Но подготовка к проведению — в самом разгаре. В этом году акция пройдет в очном формате во всех уголках Прикамья. Формировать колонны в муниципалитетах региона начали с конца марта.
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