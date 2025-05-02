Как создавалась легендарная песня «Катюша», которую обожали советские бойцы

Песня «Катюша», ставшая одним из символов Великой Отечественной войны, впервые была исполнена в 1938 году и быстро завоевала всенародную популярность. Музыку к ней написал композитор Матвей Блантер, а автором слов выступил Михаил Исаковский. Как песня создавалась, почему стала популярной и сколько раз ее переделывали — в материале URA.RU.
Агентство рассказывает о 10 культовых песня Великой Отечественной войны, которые поднимали боевой дух, вдохновляли на подвиги и хранили память о тех годах. Каждой песне соответствует уникальное изображение, созданное в MidJourney в стилистике советского агитационного плаката или соцреализма, с элементами кинематографического реализма и символизма.
История создания
Первая строфа знаменитой песни «Катюша» была написана поэтом Михаилом Исаковским буквально на одном дыхании в 1938 году, однако дальнейшая работа над текстом остановилась из-за творческих колебаний автора по поводу развития сюжета. Через несколько месяцев Исаковский встретился в литературном отделе газеты «Правда» с композитором Матвеем Блантером.
Блантер искал литературный источник для новой песни, и первые восемь строчек так ему понравились своей певучестью, что он тут же схватился за них. Позже Исаковский дописал остальные восемь строф.
Впервые «Катюшу» исполнила певица Людмила Ельчанинова (по другим данным — Валентина Батищева) на первом концерте Государственного джаз-оркестра СССР под управлением Виктора Кнушевицкого 28 ноября 1938 года. Впоследствии песню исполняли такие известные артисты, как Лидия Русланова, Георгий Виноградов, Эдуард Хиль, Анна Герман и Дмитрий Хворостовский.
Альтернативные версии
С течением времени появилось множество переводов и альтернативных вариантов этой песни на различных языках мира. В Греции «Катюша» стала гимном национального движения сопротивления, в Италии получила название «Катарина» и была положена на новый текст Fischia il vento, а в Израиле известна как «Катюшка». В Финляндии была создана версия о карельской девушке.
Во время Великой Отечественной войны на фронте появилась целая серия народных переложений, где Катюша изображалась и медсестрой, и партизанкой, и даже самим боевым орудием. Кроме того, были написаны ответные песни от лица защитников Родины, вдохновленных образом Катюши. После войны исследователями было собрано более ста переделок легендарной песни.
Всенародная любовь
Песня «Катюша» во время Великой Отечественной войны стала не только музыкальным символом, но и социальным феноменом, вызывая сильные эмоции у миллионов советских граждан. Образ героини песни воспринимался как реальный. Люди писали письма несуществующей девушке, считая ее символом любви и верности. Пластинки с записью песни стали своеобразными реликвиями на фронте.
По рассказам участника боев на Керченском полуострове Ильи Сельвинского, советские бойцы настолько трепетно относились к этой песне, что не позволяли слушать ее противнику. Однажды в часы затишья наши бойцы услышали, что из немецкого окопа играла «Катюша», и решили отбить пластинку и патефон.
«Как это подлые фашисты могут играть нашу "Катюшу"?! Не бывать этому! Надо отобрать у них "Катюшу"! В общем, дело кончилось тем, что группа красноармейцев совершенно неожиданно бросилась в атаку на немецкий окоп. Завязалась короткая, молниеносная схватка. В результате — немцы еще и опомниться не успели! — пластинка вместе с патефоном была доставлена к своим», — рассказал Илья Сельвинский.
Был ли прототип
До сих пор не утихают споры, был ли реальный прототип у песенной Катюши. Однако на фронте было много девушек с таким именем. Одной из них была Екатерина Пастушенко. 13 января 1943 года в Ставропольском крае медсестра Пастушенко заменила погибших бойцов у пулемета и сорвала атаку врага, уничтожив десятки немцев. За этот подвиг Екатерина награждена боевым орденом Красного Знамени.
Другим возможным прототипом могла стать Екатерина Иванова, которая, отправившись на фронт добровольно, сразу попала в мясорубку Сталинградской битвы. Она была санитаркой, пулеметчицей, в составе роты связи авиаполка прошла путь от Волги до Балкан. Имеет боевые награды, благодарности командования.
Кроме того, прототипом «Катюши» из одноименной песни могла быть Екатерина Алексеева, в девичестве Филиппова. Она родилась во Владивостоке, вышла замуж за капитана-пограничника Александра Алексеева. Екатерина и ее муж принимали участие в боях на озере Хасан в 1938 году.
Девушка и ракетная установка
Многие ошибочно считают, что песня была названа в честь боевой машины реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», однако это невозможно. Песня была написана в 1938 году, а тогда БМ-13 была строго засекречена.
Существует версия, что это боевую машину назвали в честь популярной тогда песни. В другой интерпретации, прозвище «Катюша» же артиллерийская система получила, скорее всего, из-за буквы «К» на корпусе — так подписывались изделия завода имени Коминтерна в Воронеже. В третьей трактовке, прозвище произошло от маркировки снарядов — кумулятивный, артиллерийский, термитный, сокращенно — «КАТ». Согласно четвертой версии, один из бойцов написал на машине имя своей возлюбленной, впоследствии так стали называть и другие боевые машины такого типа.
Сам автор строк знаменитой песни позже вспоминал, что, по просьбе генерала Алексея Нестеренко, он написал стихи уже про БМ-13 «Катюша». Первые две строфы рассказывали о боевом пути машины реактивной артиллерии:
И на море и на суше
По дорогам фронтовым
Ходит русская «Катюша»,
Ходит шагом боевым.
Подчистую немцев косит,
Подчистую гадов бьет
И фамилии не спросит,
И поплакать не дает.
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