Во Владивостоке по иску Минобороны арестовали более 60 участков и зданий

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о применении обеспечительных мер в рамках иска о возврате в госсобственность ряда объектов недвижимости, ранее переданных Минобороны в список высвобождаемого военного имущества. Так, под арест попали более 60 земельных участков и построек во Владивостоке, приводится в данных суда.
«Заявление заместителя генерального прокурора РФ в защиту интересов РФ в лице министерства обороны РФ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на принадлежащие ООО „СЗ „Бархат“ объекты недвижимости…, наложить арест на принадлежащие ООО „Каталея“ объекты недвижимости“, — говорится в судебных материалах. Информацию передает РИА Новости.
Также судебным решением Росреестру и его территориальным подразделениям запрещено осуществлять государственный кадастровый учет и регистрацию прав в отношении арестованного имущества. Однако в список исключений вошли обращения, поданные Росимуществом. В перечень арестованных объектов вошли более 60 земельных участков и зданий. Отмечается, что в качестве третьих лиц по делу привлечены Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, судостроительное предприятие «Восточная верфь», а также ПАО «Сбербанк России». Оспариваемые объекты недвижимости располагаются на побережье Владивостока, в том числе на улицах Бархатная и Катерная.
Так, на улице Катерной, рядом с базой Тихоокеанского флота, находится крупная частная стоянка катеров. Ранее власти Владивостока информировали владельцев маломерных судов о необходимости убрать их с расположенного поблизости побережья бухты Улисс до 1 мая в связи с использованием акватории и береговой полосы Тихоокеанским флотом для обеспечения безопасности прохода военных кораблей.
В апреле 2025 года Минобороны также подало иск против ПАО «НПП „Импульс“», занимающегося производством радиоэлектронных подсистем. Сумма взыскания составила свыше 13 млн рублей, однако причины подачи заявления неизвестны. Принятием решения по делу займется Арбитражный суд Москвы, пишет 360.ru. Кроме того, в этом же месяце оборонное ведомство потребовало взыскать с АО «Воентелеком» почти 50 млн рублей, при этом детали требований не уточняются, передает RT.
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