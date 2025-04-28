С России нужно снять санкции в банковской сфере. Источники в Турции сообщили, что это принесет выгоду стране в плане укрепления экономических и торговых связей. Об этом сообщили источники среди дипломатов.
«Думаю, это (снятие санкций с банковской сферы — прим. URA.RU) становится необходимостью. Это может способствовать увеличению инвестиций и укреплению экономических связей между Россией и Турцией, да и в регионе в целом», — заявил источник для РИА Новости. Однако отмечается, что пока проблема остается.
Сложности с осуществлением расчетов и открытием рублевых счетов в турецких банках возникли в середине 2024 года из-за опасений введения вторичных санкций против РФ. В марте 2025 года представитель одного из московских отделений госбанка Ziraat сообщил, что банки в Турции по-прежнему не предоставляют услуги по открытию счетов в российских рублях, а также сохраняются препятствия при проведении денежных переводов между Анкарой и Москвой.
Ранее президент США Дональд Трамп продлил еще на год пакет антироссийских санкций, которые наложил бывший глава страны Джо Байден. В федеральном американском реестре говорится, что соответствующий указ уже подписан, передает VSE42.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.