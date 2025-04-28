В Турции призвали снять санкции с России в банковской сфере

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В Турции хотят снять санкции против РФ в банковской сфере для укрепления экономического сотрудничества
В Турции хотят снять санкции против РФ в банковской сфере для укрепления экономического сотрудничества Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

С России нужно снять санкции в банковской сфере. Источники в Турции сообщили, что это принесет выгоду стране в плане укрепления экономических и торговых связей. Об этом сообщили источники среди дипломатов. 

«Думаю, это (снятие санкций с банковской сферы — прим. URA.RU) становится необходимостью. Это может способствовать увеличению инвестиций и укреплению экономических связей между Россией и Турцией, да и в регионе в целом», — заявил источник для РИА Новости. Однако отмечается, что пока проблема остается. 

Сложности с осуществлением расчетов и открытием рублевых счетов в турецких банках возникли в середине 2024 года из-за опасений введения вторичных санкций против РФ. В марте 2025 года представитель одного из московских отделений госбанка Ziraat сообщил, что банки в Турции по-прежнему не предоставляют услуги по открытию счетов в российских рублях, а также сохраняются препятствия при проведении денежных переводов между Анкарой и Москвой. 

Ранее президент США Дональд Трамп продлил еще на год пакет антироссийских санкций, которые наложил бывший глава страны Джо Байден. В федеральном американском реестре говорится, что соответствующий указ уже подписан, передает VSE42.RU.

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С России нужно снять санкции в банковской сфере. Источники в Турции сообщили, что это принесет выгоду стране в плане укрепления экономических и торговых связей. Об этом сообщили источники среди дипломатов.  «Думаю, это (снятие санкций с банковской сферы — прим. URA.RU) становится необходимостью. Это может способствовать увеличению инвестиций и укреплению экономических связей между Россией и Турцией, да и в регионе в целом», — заявил источник для РИА Новости. Однако отмечается, что пока проблема остается.  Сложности с осуществлением расчетов и открытием рублевых счетов в турецких банках возникли в середине 2024 года из-за опасений введения вторичных санкций против РФ. В марте 2025 года представитель одного из московских отделений госбанка Ziraat сообщил, что банки в Турции по-прежнему не предоставляют услуги по открытию счетов в российских рублях, а также сохраняются препятствия при проведении денежных переводов между Анкарой и Москвой.  Ранее президент США Дональд Трамп продлил еще на год пакет антироссийских санкций, которые наложил бывший глава страны Джо Байден. В федеральном американском реестре говорится, что соответствующий указ уже подписан, передает VSE42.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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