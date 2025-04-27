27 апреля 2025

В Екатеринбурге посадили экс-полицейского, обиравшего с коллегами наркодилеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, полиция, мвд россии
Соратники Данила Островского ушли на СВО Фото:

В Екатеринбурге отправили в колонию экс-полицейского Данила Островского, обвиняемого в получении взятки и превышении полномочий, сообщили URA.RU в Ленинском райсуде. По версии следствия, он с коллегами обирал наркодилеров.

«Островского приговорили к 12 годам в колонии строгого режима со штрафом в 2,5 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности в правоохранительных органах на семь лет и звания старшего лейтенанта полиции», — сказали в инстанции.

По словам источника URA.RU, Островский не явился на приговор. Суд может объявить его в розыск. «Судья сейчас в совещательной», — добавил собеседник агентства.

Островского, его коллег Руслана Бубовича, Максима Попова, Николая Могильникова и бывшего врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Александра Темникова задержали в конце 2022 года. Следователи считают, что за деньги они отпускали людей, причастных к наркотрафику. Одного из задержанных они якобы избили в отделе и потребовали 1,3 млн рублей. Остальные фигуранты дела, подписав контракты с МО РФ, стали участниками спецоперации на Украине. Подробнее об истории, — в материале URA.RU.

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В Екатеринбурге отправили в колонию экс-полицейского Данила Островского, обвиняемого в получении взятки и превышении полномочий, сообщили URA.RU в Ленинском райсуде. По версии следствия, он с коллегами обирал наркодилеров. «Островского приговорили к 12 годам в колонии строгого режима со штрафом в 2,5 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности в правоохранительных органах на семь лет и звания старшего лейтенанта полиции», — сказали в инстанции. По словам источника URA.RU, Островский не явился на приговор. Суд может объявить его в розыск. «Судья сейчас в совещательной», — добавил собеседник агентства. Островского, его коллег Руслана Бубовича, Максима Попова, Николая Могильникова и бывшего врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Александра Темникова задержали в конце 2022 года. Следователи считают, что за деньги они отпускали людей, причастных к наркотрафику. Одного из задержанных они якобы избили в отделе и потребовали 1,3 млн рублей. Остальные фигуранты дела, подписав контракты с МО РФ, стали участниками спецоперации на Украине. Подробнее об истории, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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