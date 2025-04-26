Банда силовиков обирала наркодилеров в Екатеринбурге, приговор получит только один фигурант

Суд Екатеринбурга объявит решение по соратнику бывшего полицейского начальника

27 апреля 2025 в 18:05 Размер текста - 17 +

Полицейских задержали в конце 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Дело Александра Темникова, пойманного на взятке В Екатеринбурге подошло к концу судебное разбирательство над бандой из пяти отставных полицейских во главе с бывшим врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Александром Темниковым. Приговор получит только один из обвиняемых, остальные отправились на военную спецоперацию на Украине. Подробности уголовного дела — в материале URA.RU. Состав банды Лидером группировки следователи сделали майора Темникова Фото: Анна Майорова © URA.RU Майор Александр Темников в конце 2016 года пришел в отдел полиции №5, где три года отработал оперуполномоченным по контролю за оборотом наркотиков. В 2021-м Темникова перевели в УМВД, где он возглавил отдел по борьбе с наркотрафиком. Вместе с ним там был старший лейтенант Данила Островский. Остальные участники преступной группы работали в других отделах полиции, но тоже ловили наркоманов. Младший лейтенант Руслан Бубович — в ОП-3, старший лейтенант Максим Попов — в ОП-8. Лейтенант Николай Могильников был участковым в ОП-12. Задержание Бывших правоохранителей взяли зимой 2022 года — оперативники областного УФСБ. Темникову вменили три эпизода взятки (ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2018 году майор вместе с бывшим работником фонда «Город без наркотиков» Виталием Клещевым задержал на Химмаше Илью Усенко. Его подозревали в незаконном обороте наркотиков. Усенко повезли в отдел полиции №5 для оформления и выяснения обстоятельств. По дороге мужчина признался Клещеву, что у него с собой есть наркотики для личного потребления, и предложил посредничество во взятке в 300 тысяч рублей. Их Клещев передал их Темникову. Усенко отпустили домой. Экс-правоохранители вместе задерживали наркоманов Фото: Илья Московец © URA.RU История со взяткой повторилась через пару лет. В 2020-м Темников вместе с Клещевым задержал пару — Алексея Некрасова и Кристину Баранову, причастных к хранению наркотиков. Следствие считает, что Темников получил от них 73 тысячи рублей и отпустил на свободу. Эпизод с превышением полномочий, как утверждает обвинения, произошел в январе 2021 года. Темников уже действовал с Островским, Поповым, Могильниковым и Бубовичем. Они поймали Владимира Бобряшова по подозрению в незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Задержание прошло жестко: Бобряшова избили, ему угрожали пистолетом. Обвиняемые потребовали от него 1,3 млн рублей, пообещав, что не будут возбуждать против него уголовное дело. Бубовичу, Островскому и Попову вменили превышение полномочий и взятку. Более тяжелое обвинение получил Могильников. К перечисленным статьям ему добавили ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера). Изнасилование Владимира Бобряшова задержали вместе с его девушкой (студенткой вуза), отношения с которой он скрывал от жены. Согласно материалам дела (есть в распоряжении URA.RU), доставив задержанную в отдел, Бубович стал осматривать ее телефон. И обнаружил фотографии интимного характера. Он стал шутить, что разошлет их всем ее контактам. Позже в ее адрес посыпались угрозы. Девушку заставляли признаться, что она употребляет наркотики (то есть оговорить себя). Одному из полицейских вменили статью об изнасиловании Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU О том, что ее знакомый Бобряшов связан с наркотиками, она до этого не знала. Но, не выдержав пыток, согласилась дать показания против себя и возлюбленного, чтобы поскорее уехать домой. Бубович вписал ей в телефонную книгу свой номер и повез к «Гринвичу». Позже он написал ей, что скоро придет в гости, чтобы найти наркотики, которые якобы спрятал Бобряшов. По словам источника URA.RU в силовой среде, у Бобряшова якобы было желание заняться сексом со студенткой. Для этого он хотел обмануть ее и попасть в квартиру под видом проведения следственных действий. Реализовать задуманное у него не получилось. «Более находчивым оказался Могильников. 30 января 2021 года он позвонил студентке и сказал, что скоро придет с обыском. А перед этим изрядно напился», — сказал собеседник агентства. По версии следствия, Могильников изнасиловал девушку на диване. Суд и СВО Защита каждого из фигурантов говорила, что в деле якобы много несостыковок, а обвинительное заключение построено на показаниях заинтересованных лиц. Никто из банды вину не признал. Уголовное дело ушло в суд в 2023 году, слушания проходили в закрытом режиме. В прошлом году Темников, Могильников и Бубович ушли на фронт, подписав контракт с Минобороны РФ. По данным источника URA.RU, Темников получил боевое ранение, а Могильников был представлен к награде. Позже стало известно, что на СВО ушел и Попов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге подошло к концу судебное разбирательство над бандой из пяти отставных полицейских во главе с бывшим врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Александром Темниковым. Приговор получит только один из обвиняемых, остальные отправились на военную спецоперацию на Украине. Подробности уголовного дела — в материале URA.RU. Майор Александр Темников в конце 2016 года пришел в отдел полиции №5, где три года отработал оперуполномоченным по контролю за оборотом наркотиков. В 2021-м Темникова перевели в УМВД, где он возглавил отдел по борьбе с наркотрафиком. Вместе с ним там был старший лейтенант Данила Островский. Остальные участники преступной группы работали в других отделах полиции, но тоже ловили наркоманов. Младший лейтенант Руслан Бубович — в ОП-3, старший лейтенант Максим Попов — в ОП-8. Лейтенант Николай Могильников был участковым в ОП-12. Бывших правоохранителей взяли зимой 2022 года — оперативники областного УФСБ. Темникову вменили три эпизода взятки (ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2018 году майор вместе с бывшим работником фонда «Город без наркотиков» Виталием Клещевым задержал на Химмаше Илью Усенко. Его подозревали в незаконном обороте наркотиков. Усенко повезли в отдел полиции №5 для оформления и выяснения обстоятельств. По дороге мужчина признался Клещеву, что у него с собой есть наркотики для личного потребления, и предложил посредничество во взятке в 300 тысяч рублей. Их Клещев передал их Темникову. Усенко отпустили домой. История со взяткой повторилась через пару лет. В 2020-м Темников вместе с Клещевым задержал пару — Алексея Некрасова и Кристину Баранову, причастных к хранению наркотиков. Следствие считает, что Темников получил от них 73 тысячи рублей и отпустил на свободу. Эпизод с превышением полномочий, как утверждает обвинения, произошел в январе 2021 года. Темников уже действовал с Островским, Поповым, Могильниковым и Бубовичем. Они поймали Владимира Бобряшова по подозрению в незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Задержание прошло жестко: Бобряшова избили, ему угрожали пистолетом. Обвиняемые потребовали от него 1,3 млн рублей, пообещав, что не будут возбуждать против него уголовное дело. Бубовичу, Островскому и Попову вменили превышение полномочий и взятку. Более тяжелое обвинение получил Могильников. К перечисленным статьям ему добавили ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера). Владимира Бобряшова задержали вместе с его девушкой (студенткой вуза), отношения с которой он скрывал от жены. Согласно материалам дела (есть в распоряжении URA.RU), доставив задержанную в отдел, Бубович стал осматривать ее телефон. И обнаружил фотографии интимного характера. Он стал шутить, что разошлет их всем ее контактам. Позже в ее адрес посыпались угрозы. Девушку заставляли признаться, что она употребляет наркотики (то есть оговорить себя). О том, что ее знакомый Бобряшов связан с наркотиками, она до этого не знала. Но, не выдержав пыток, согласилась дать показания против себя и возлюбленного, чтобы поскорее уехать домой. Бубович вписал ей в телефонную книгу свой номер и повез к «Гринвичу». Позже он написал ей, что скоро придет в гости, чтобы найти наркотики, которые якобы спрятал Бобряшов. По словам источника URA.RU в силовой среде, у Бобряшова якобы было желание заняться сексом со студенткой. Для этого он хотел обмануть ее и попасть в квартиру под видом проведения следственных действий. Реализовать задуманное у него не получилось. Защита каждого из фигурантов говорила, что в деле якобы много несостыковок, а обвинительное заключение построено на показаниях заинтересованных лиц. Никто из банды вину не признал. Уголовное дело ушло в суд в 2023 году, слушания проходили в закрытом режиме. В прошлом году Темников, Могильников и Бубович ушли на фронт, подписав контракт с Минобороны РФ. По данным источника URA.RU, Темников получил боевое ранение, а Могильников был представлен к награде. Позже стало известно, что на СВО ушел и Попов.