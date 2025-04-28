В Екатеринбурге арестовали бывшего участника ОПГ, пойманного на Рублевке. Фото

Бывшего члена ОПГ «Центр» Горшунова отправили под стражу в Екатеринбурге
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Мера пресечения обвиняемым в похищении, понуждении к действиям сексуального характера и хулиганстве. Свердловская область, Каменск-Уральский , арест, суд, мера пресечения, наручники, судебное заседание, ограничение свободы, конвой в зале суда, конвой в суде
Решение принял Верх-Исетский райсуд Фото:

В Екатеринбурге отправили в следственный изолятор авторитетного бизнесмена Сергея Горшунова (прозвище — Сына) — бывшего участника ОПГ «Центр». Его обвиняют в похищении и убийстве, передает корреспондент URA.RU.

Защита просила избрать другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Под стражей Горшунов будет до 26 июня.

О его задержании стало известно 26 апреля. По неофициальным данным, силовики ФСБ поймали его на Рублевке в Москве и доставили в столицу Урала.

По словам адвоката Горшунова, его подзащитному вменяют эпизод, который произошел в 1992 году. Вероятно, речь идет об убийстве олигарха Виктора Терняка, которого расстреляли возле гостиницы «Свердловск». Тогда задержать преступника по горячим следам не удалось, но ходили слухи о причастности Горшунова.

Кроме того, силовики могут подозревать Сына в похищении и убийстве Юрия Чуприянова — старого знакомого и выходца ОПГ «Центр». Родные Юрия говорили URA.RU, что он пропал без вести в 2013 году после того, как на него напали незнакомцы в подъезде его дома. По их мнению, причастен к этому Горшунов, потому что у него с Юрием был давний конфликт.

Сам Сергей свою вину отрицает. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге отправили в следственный изолятор авторитетного бизнесмена Сергея Горшунова (прозвище — Сына) — бывшего участника ОПГ «Центр». Его обвиняют в похищении и убийстве, передает корреспондент URA.RU. Защита просила избрать другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Под стражей Горшунов будет до 26 июня. О его задержании стало известно 26 апреля. По неофициальным данным, силовики ФСБ поймали его на Рублевке в Москве и доставили в столицу Урала. По словам адвоката Горшунова, его подзащитному вменяют эпизод, который произошел в 1992 году. Вероятно, речь идет об убийстве олигарха Виктора Терняка, которого расстреляли возле гостиницы «Свердловск». Тогда задержать преступника по горячим следам не удалось, но ходили слухи о причастности Горшунова. Кроме того, силовики могут подозревать Сына в похищении и убийстве Юрия Чуприянова — старого знакомого и выходца ОПГ «Центр». Родные Юрия говорили URA.RU, что он пропал без вести в 2013 году после того, как на него напали незнакомцы в подъезде его дома. По их мнению, причастен к этому Горшунов, потому что у него с Юрием был давний конфликт. Сам Сергей свою вину отрицает. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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