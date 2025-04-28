В Екатеринбурге арестовали бывшего участника ОПГ, пойманного на Рублевке. Фото

Бывшего члена ОПГ «Центр» Горшунова отправили под стражу в Екатеринбурге

28 апреля 2025 в 18:02 Размер текста - 17 +

Решение принял Верх-Исетский райсуд Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге отправили в следственный изолятор авторитетного бизнесмена Сергея Горшунова (прозвище — Сына) — бывшего участника ОПГ «Центр». Его обвиняют в похищении и убийстве, передает корреспондент URA.RU. Защита просила избрать другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Под стражей Горшунов будет до 26 июня. О его задержании стало известно 26 апреля. По неофициальным данным, силовики ФСБ поймали его на Рублевке в Москве и доставили в столицу Урала. По словам адвоката Горшунова, его подзащитному вменяют эпизод, который произошел в 1992 году. Вероятно, речь идет об убийстве олигарха Виктора Терняка, которого расстреляли возле гостиницы «Свердловск». Тогда задержать преступника по горячим следам не удалось, но ходили слухи о причастности Горшунова. Кроме того, силовики могут подозревать Сына в похищении и убийстве Юрия Чуприянова — старого знакомого и выходца ОПГ «Центр». Родные Юрия говорили URA.RU, что он пропал без вести в 2013 году после того, как на него напали незнакомцы в подъезде его дома. По их мнению, причастен к этому Горшунов, потому что у него с Юрием был давний конфликт. Сам Сергей свою вину отрицает. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отправили в следственный изолятор авторитетного бизнесмена Сергея Горшунова (прозвище — Сына) — бывшего участника ОПГ «Центр». Его обвиняют в похищении и убийстве, передает корреспондент URA.RU. Защита просила избрать другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Под стражей Горшунов будет до 26 июня. О его задержании стало известно 26 апреля. По неофициальным данным, силовики ФСБ поймали его на Рублевке в Москве и доставили в столицу Урала. По словам адвоката Горшунова, его подзащитному вменяют эпизод, который произошел в 1992 году. Вероятно, речь идет об убийстве олигарха Виктора Терняка, которого расстреляли возле гостиницы «Свердловск». Тогда задержать преступника по горячим следам не удалось, но ходили слухи о причастности Горшунова. Кроме того, силовики могут подозревать Сына в похищении и убийстве Юрия Чуприянова — старого знакомого и выходца ОПГ «Центр». Родные Юрия говорили URA.RU, что он пропал без вести в 2013 году после того, как на него напали незнакомцы в подъезде его дома. По их мнению, причастен к этому Горшунов, потому что у него с Юрием был давний конфликт. Сам Сергей свою вину отрицает. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.