В ХМАО к строительству моста через Обь привлекут студентов

В Сургуте к строительству второго моста через Обь привлекут 250 студентов по программе Всероссийской студенческой стройки. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Руслан Кухарук.
«В Югре стартует Всероссийская студенческая стройка второго моста через Обь в районе Сургута. Российские студенческие отряды совместно с „Мостострой-11“ при поддержке Правительства автономного округа запускают проект „Звезда Оби“. В нем примут участие около 250 студентов из различных регионов страны.», — написал Кухарук. Студенты будут работать бетонщиками, дорожиками и инженерно-техническими работниками.
Ранее власти ХМАО объявили срок сдачи моста через Обь. Объект будет введен в эксплуатацию в октябре 2025 года.
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