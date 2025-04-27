27 апреля 2025
26 апреля 2025

В ХМАО к строительству моста через Обь привлекут студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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250 студентов будут работать на строительстве второго моста через Обь
250 студентов будут работать на строительстве второго моста через Обь Фото:

В Сургуте к строительству второго моста через Обь привлекут 250 студентов по программе Всероссийской студенческой стройки. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Руслан Кухарук.

«В Югре стартует Всероссийская студенческая стройка второго моста через Обь в районе Сургута. Российские студенческие отряды совместно с „Мостострой-11“ при поддержке Правительства автономного округа запускают проект „Звезда Оби“. В нем примут участие около 250 студентов из различных регионов страны.», — написал Кухарук. Студенты будут работать бетонщиками, дорожиками и инженерно-техническими работниками.

Ранее власти ХМАО объявили срок сдачи моста через Обь. Объект будет введен в эксплуатацию в октябре 2025 года.

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В Сургуте к строительству второго моста через Обь привлекут 250 студентов по программе Всероссийской студенческой стройки. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Руслан Кухарук. «В Югре стартует Всероссийская студенческая стройка второго моста через Обь в районе Сургута. Российские студенческие отряды совместно с „Мостострой-11“ при поддержке Правительства автономного округа запускают проект „Звезда Оби“. В нем примут участие около 250 студентов из различных регионов страны.», — написал Кухарук. Студенты будут работать бетонщиками, дорожиками и инженерно-техническими работниками. Ранее власти ХМАО объявили срок сдачи моста через Обь. Объект будет введен в эксплуатацию в октябре 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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