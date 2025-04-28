Россиянам раскрыли, кто может выйти на пенсию на 10 лет раньше

Экономист Балынин: мамы пятерых детей могут выйти на пенсию в 50 лет
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У многодетных матерей есть определенные пенсионные гарантии, заявил Балынин
У многодетных матерей есть определенные пенсионные гарантии, заявил Балынин Фото:

Для многодетных матерей в России предусмотрены две категории пенсионных гарантий. Они связаны с досрочным выходом на пенсию, на 10 лет раньше, при наличии пятерых детей и с начислением дополнительных пенсионных баллов за время ухода за малышами. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Вторая группа гарантий — возможность досрочного назначения пенсии. По словам экономиста, мамы пятерых детей могут выйти на пенсию в 50 лет — то есть, по сути, на 10 лет раньше нового пенсионного возраста», — заявил Балынин для «Газета.Ru».  

По его словам, первая категория связана с начислением дополнительных пенсионных баллов за периоды ухода за детьми. Так, за каждый год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 балла, за вторым — 3,6 балла, за третьим — 5,4 балла (аналогичное количество баллов предусмотрено за уход за четвертым ребенком). Таким образом, если женщина заботилась о каждом из четырех детей в течение полутора лет, она имеет возможность получить в общей сложности 24,3 пенсионных балла.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Нина Останина высказала предложение о предоставлении материнского капитала на каждого ребенка с увеличением размера выплаты на 25% при рождении каждого следующего малыша. По ее словам, подобное будет значительно способствовать повышению рождаемости в России. 

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Для многодетных матерей в России предусмотрены две категории пенсионных гарантий. Они связаны с досрочным выходом на пенсию, на 10 лет раньше, при наличии пятерых детей и с начислением дополнительных пенсионных баллов за время ухода за малышами. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Вторая группа гарантий — возможность досрочного назначения пенсии. По словам экономиста, мамы пятерых детей могут выйти на пенсию в 50 лет — то есть, по сути, на 10 лет раньше нового пенсионного возраста», — заявил Балынин для «Газета.Ru».   По его словам, первая категория связана с начислением дополнительных пенсионных баллов за периоды ухода за детьми. Так, за каждый год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 балла, за вторым — 3,6 балла, за третьим — 5,4 балла (аналогичное количество баллов предусмотрено за уход за четвертым ребенком). Таким образом, если женщина заботилась о каждом из четырех детей в течение полутора лет, она имеет возможность получить в общей сложности 24,3 пенсионных балла. Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Нина Останина высказала предложение о предоставлении материнского капитала на каждого ребенка с увеличением размера выплаты на 25% при рождении каждого следующего малыша. По ее словам, подобное будет значительно способствовать повышению рождаемости в России. 
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