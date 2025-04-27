Водитель на BMW Х5 въехал в дорожный знак и ограждение на федеральной трассе «М-5» в Сосновском районе Челябинской области и от полученных травм погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«ДТП произошло в Сосновском районе 28 апреля в 07:30 часов. 49-летний мужчина на BMW Х5 выехал за пределы проезжей части влево, где совершил наезд на дорожный знак и на металлическое барьерное ограждение, с последующим опрокидыванием», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир получил травмы.
На автодороге Челябинск-Новосибирск ранее водитель на иномарке насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. На дороге Сатка-Бакал в ДТП погиб 22-летний водитель и его 18-летний пассажир.
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