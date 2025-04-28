Шмыгаль предложил Западу «механизм репараций» от России

Шмыгаль: нужно ввести пошлины на импорт товаров из России
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Денис Шмыгаль заявил, что доходы от пошлин на импорт товаров из РФ будут направляться на восстановление Украины
Денис Шмыгаль заявил, что доходы от пошлин на импорт товаров из РФ будут направляться на восстановление Украины Фото:

На Украине рассматривают возможность введения специальной пошлины на ввоз российских товаров, средства от которой будут направляться в фонд восстановления Киева. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. 

«Предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале по итогам поездки украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Кроме того, по его словам, обсуждается вопрос использования замороженных российских активов. Украина уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов, полученными от активов РФ. Эти деньги направляются на покрытие бюджетных нужд, финансирование военных расходов и оперативное восстановление украинской стороны. Вместе с тем, конечной целью Киева остается полная конфискация данных средств. 

Ранее Эстония выступила за то, чтобы Евросоюз конфисковал замороженные российские активы. Как отметил эстонский заместитель министра иностранных дел Маргус Цахкна, в случае разморозки этих средств ответственность по предоставленному Украине кредиту на сумму 20 млрд евро перейдет к ЕС и США, а оставшаяся часть задолженности ляжет на других стран-участниц G7. 

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На Украине рассматривают возможность введения специальной пошлины на ввоз российских товаров, средства от которой будут направляться в фонд восстановления Киева. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.  «Предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале по итогам поездки украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Кроме того, по его словам, обсуждается вопрос использования замороженных российских активов. Украина уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов, полученными от активов РФ. Эти деньги направляются на покрытие бюджетных нужд, финансирование военных расходов и оперативное восстановление украинской стороны. Вместе с тем, конечной целью Киева остается полная конфискация данных средств.  Ранее Эстония выступила за то, чтобы Евросоюз конфисковал замороженные российские активы. Как отметил эстонский заместитель министра иностранных дел Маргус Цахкна, в случае разморозки этих средств ответственность по предоставленному Украине кредиту на сумму 20 млрд евро перейдет к ЕС и США, а оставшаяся часть задолженности ляжет на других стран-участниц G7. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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