Студентов Курганского государственного университета и его филиала (КГСХА) массово отправляли работать на строящийся бассейн в Заозерном районе. Учащихся снимали с занятий и якобы привлекали к переноске стройматериалов и смесей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к вузу. В КГУ заявили, что студенты занимались исключительно уборкой прилегающей территории к бассейну.
«С 11 апреля студентов КГУ и КГСХА группами по 11-15 человек снимали с занятий и отправляли на строительную площадку бассейна в 1-м микрорайоне. Первоначально это звучало как проведение субботника на объекте, уборка прилегающей территории от различного строительного мусора. Однако, говорят, что студенты убирали мусор за строителями в помещениях. Кроме того, носили по объекту строительные материалы и смеси», — сообщили инсайдеры.
Источники отмечают, что данный труд студентам никак не оплачивался. Учащиеся лишь пропускали занятия перед приближающейся сессией. При этом многие из них учатся на платной основе. «К дате сдачи бассейна — 30 апреля, видимо, количество задействованных студентов может еще увеличиться, а им еще сдавать экзамены нужно», — отмечают источники.
В пресс-службе КГУ, являющегося заказчиком строительства бассейна, корреспонденту URA.RU подтвердили факт привлечения студентов к работам на объекте. Однако представители вуза отметили, что строительными работами спортивного сооружения занимаются исключительно бригады специалистов подрядчика, а учащиеся лишь участвовали в субботнике. «Студенты работали на уборке территории, прилегающей к объекту в рамках акции „Мы за чистоту“. Во время этой акции все студенты участвовали в уборке территорий университета, в том числе и пространства возле строящегося бассейна. Акция чистоты проходила с 14 по 25 апреля», — сообщили агентству в ответе на запрос.
Ранее URA.RU писало, что сроки окончания строительства бассейна КГУ в Заозерном менялись несколько раз. Согласно последнему допсоглашению, его планируют сдать до конца апреля. Строительство объекта ведется уже с 2022 года. За это время проект замораживался из-за проблем с грунтовыми водами, повышалась стоимость контракта из-за подорожания стройматериалов.
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