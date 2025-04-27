Объехать затоплшенный участок можно по полевой дороге
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
В Тюменской области из-за паводка затопленной оказалась трасса Казанка — Малые Ярки. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.
«Наряд ДПС несет службу на втором километре автодороги Казанка-Малые Ярки. Здесь водой залило проезжую часть дороги», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничено движение к Малым Яркам, Пешнево, Боровлянке и Копотилово. Объезд предполагается по полевой дороге через село Афонькино. Ранее стало известно, что уровень воды в Ишиме превысил опасную отметку.
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