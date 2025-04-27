27 апреля 2025

Вода затопила трассу между поселками Тюменской области. Видео

В Тюменской области паводок затопил трассу Казанка — Малые Ярки
© Служба новостей «URA.RU»
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Объехать затоплшенный участок можно по полевой дороге
Объехать затоплшенный участок можно по полевой дороге Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области из-за паводка затопленной оказалась трасса Казанка — Малые Ярки. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.

«Наряд ДПС несет службу на втором километре автодороги Казанка-Малые Ярки. Здесь водой залило проезжую часть дороги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничено движение к Малым Яркам, Пешнево, Боровлянке и Копотилово. Объезд предполагается по полевой дороге через село Афонькино. Ранее стало известно, что уровень воды в Ишиме превысил опасную отметку.

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В Тюменской области из-за паводка затопленной оказалась трасса Казанка — Малые Ярки. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ. «Наряд ДПС несет службу на втором километре автодороги Казанка-Малые Ярки. Здесь водой залило проезжую часть дороги», — говорится в сообщении. Отмечается, что ограничено движение к Малым Яркам, Пешнево, Боровлянке и Копотилово. Объезд предполагается по полевой дороге через село Афонькино. Ранее стало известно, что уровень воды в Ишиме превысил опасную отметку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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