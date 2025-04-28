Пермские снегопады идут в Свердловскую область

28 апреля 2025 в 12:22 Размер текста - 17 +

Регион накроет снегом уже в понедельник, 28 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU Снегопады, накрывшие Пермский край, приближаются и к Свердловской области. О том, что ждет регион в ближайшие дни, URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Снег может прийти к нам, это связано с тем же самым циклоном, что и в Перми. Он сейчас находится южнее Екатеринбурга и будет приподниматься к северу и северо-востоку. В течение сегодняшнего дня и ночью мы будем находиться под влиянием этого циклона. Уже ночью у нас будут осадки в виде снега, гололед, кое-где образуется и снежный покров. В том числе и в Екатеринбурге завтра [29 апреля] ляжет снежок, может, не такой большой», — пояснила Шепоренко. Она уточнила, что основные осадки накроют Свердловскую область именно в понедельник, 28 числа. Во вторник же регион окажется в тыловой части циклона, но останутся небольшой снег, холод и сильный ветер. Сам циклон образовался на юге России, за Волгой, ближе к Башкирии, и обрушился на Пермский край. О том, как там борются со стихией, в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снегопады, накрывшие Пермский край, приближаются и к Свердловской области. О том, что ждет регион в ближайшие дни, URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Снег может прийти к нам, это связано с тем же самым циклоном, что и в Перми. Он сейчас находится южнее Екатеринбурга и будет приподниматься к северу и северо-востоку. В течение сегодняшнего дня и ночью мы будем находиться под влиянием этого циклона. Уже ночью у нас будут осадки в виде снега, гололед, кое-где образуется и снежный покров. В том числе и в Екатеринбурге завтра [29 апреля] ляжет снежок, может, не такой большой», — пояснила Шепоренко. Она уточнила, что основные осадки накроют Свердловскую область именно в понедельник, 28 числа. Во вторник же регион окажется в тыловой части циклона, но останутся небольшой снег, холод и сильный ветер. Сам циклон образовался на юге России, за Волгой, ближе к Башкирии, и обрушился на Пермский край. О том, как там борются со стихией, в онлайн-трансляции агентства.