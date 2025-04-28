Пермские снегопады идут в Свердловскую область

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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , тюльпаны, непогода, снегопад, цветы в снегу
Регион накроет снегом уже в понедельник, 28 апреля Фото:

Снегопады, накрывшие Пермский край, приближаются и к Свердловской области. О том, что ждет регион в ближайшие дни, URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Снег может прийти к нам, это связано с тем же самым циклоном, что и в Перми. Он сейчас находится южнее Екатеринбурга и будет приподниматься к северу и северо-востоку. В течение сегодняшнего дня и ночью мы будем находиться под влиянием этого циклона. Уже ночью у нас будут осадки в виде снега, гололед, кое-где образуется и снежный покров. В том числе и в Екатеринбурге завтра [29 апреля] ляжет снежок, может, не такой большой», — пояснила Шепоренко.

Она уточнила, что основные осадки накроют Свердловскую область именно в понедельник, 28 числа. Во вторник же регион окажется в тыловой части циклона, но останутся небольшой снег, холод и сильный ветер. Сам циклон образовался на юге России, за Волгой, ближе к Башкирии, и обрушился на Пермский край. О том, как там борются со стихией, в онлайн-трансляции агентства.

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Снегопады, накрывшие Пермский край, приближаются и к Свердловской области. О том, что ждет регион в ближайшие дни, URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Снег может прийти к нам, это связано с тем же самым циклоном, что и в Перми. Он сейчас находится южнее Екатеринбурга и будет приподниматься к северу и северо-востоку. В течение сегодняшнего дня и ночью мы будем находиться под влиянием этого циклона. Уже ночью у нас будут осадки в виде снега, гололед, кое-где образуется и снежный покров. В том числе и в Екатеринбурге завтра [29 апреля] ляжет снежок, может, не такой большой», — пояснила Шепоренко. Она уточнила, что основные осадки накроют Свердловскую область именно в понедельник, 28 числа. Во вторник же регион окажется в тыловой части циклона, но останутся небольшой снег, холод и сильный ветер. Сам циклон образовался на юге России, за Волгой, ближе к Башкирии, и обрушился на Пермский край. О том, как там борются со стихией, в онлайн-трансляции агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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