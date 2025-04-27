Команда Мительмана устроила недельный субботник в Челябинске. Фото

28 апреля 2025 в 12:18 Размер текста - 17 +

Череда субботников шла практически непрерывно Фото: официальная страница Александра Исаева в «ВК» Депутат гордумы Александр Исаев и волонтер Татьяна Чилимская завершили практически две недели субботников в Челябинске. Последним аккордом перед выходными стали совместные с горожанами уборка сквера по улице Молодогвардейцев и окрестностей Паркового-2. «Ударно навели порядок в сквере на Молодогвардейцев и в Парковом-2. В Парковом-2 был, как всегда, приятно удивлен активностью жителей. Сделали чистым лесной массив на углу улиц Татищева и Петра Столыпина. С чистым сердцем и чистым городом отправляемся в выходные», — сообщил на своей странице в «ВК» Исаев. Ранее челябинский волонтер Татьяна Чилимская потратила свой день рождения, чтобы с 25 единомышленниками обустроить территорию памятника «Поклон тебе сестричка», установленного в честь фронтовых медсестер. Все работавшие, как и в случае с Парковым-2, были местными жителями. Чилимская известна как создатель и руководитель благотворительного фонда «Мы74», который вырос из общественного движения «Команда Мительмана». Волонтерское объединение помогает нуждающимся жителям Челябинска. Также она руководит тремя детскими садами, работающими под номером 378. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Александр Исаев и волонтер Татьяна Чилимская завершили практически две недели субботников в Челябинске. Последним аккордом перед выходными стали совместные с горожанами уборка сквера по улице Молодогвардейцев и окрестностей Паркового-2. «Ударно навели порядок в сквере на Молодогвардейцев и в Парковом-2. В Парковом-2 был, как всегда, приятно удивлен активностью жителей. Сделали чистым лесной массив на углу улиц Татищева и Петра Столыпина. С чистым сердцем и чистым городом отправляемся в выходные», — сообщил на своей странице в «ВК» Исаев. Ранее челябинский волонтер Татьяна Чилимская потратила свой день рождения, чтобы с 25 единомышленниками обустроить территорию памятника «Поклон тебе сестричка», установленного в честь фронтовых медсестер. Все работавшие, как и в случае с Парковым-2, были местными жителями. Чилимская известна как создатель и руководитель благотворительного фонда «Мы74», который вырос из общественного движения «Команда Мительмана». Волонтерское объединение помогает нуждающимся жителям Челябинска. Также она руководит тремя детскими садами, работающими под номером 378.