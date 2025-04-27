27 апреля 2025

Все выше и выше: тюменцы подняли цены на «аренду» бесплатных беседок

Тюменцы подняли цены на бронь беседок в Гилевской роще до 1 500 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беседки в Гилевской роще находятся в свободном доступе
Беседки в Гилевской роще находятся в свободном доступе Фото:

Жители Тюмени подняли цены на «аренду» бесплатных беседок в Гилевской роще. Еще 22 апреля горожане предлагали за 1 300 рублей занять место у мангала, сейчас же цена выросла до 1 500 рублей. Такие данные указаны на сайте бесплатных объявлений.

«Займу беседку в Гилевской роще. Организация отдыха — 1 500 рублей. Возможна работа в праздники и выходные», — указано в объявлении.

Беседки с мангалами в Гилевской роще находятся в свободном доступе. Однако в выходные и праздничные дни они полностью заняты. Услуги по бронированию мест в парках существуют в Тюмени уже несколько лет. В прошлом году в конце апреля стоимость доходила до 2 000 рублей. Причем с желающих отдохнуть на природе брали предоплату в размере 40%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени подняли цены на «аренду» бесплатных беседок в Гилевской роще. Еще 22 апреля горожане предлагали за 1 300 рублей занять место у мангала, сейчас же цена выросла до 1 500 рублей. Такие данные указаны на сайте бесплатных объявлений. «Займу беседку в Гилевской роще. Организация отдыха — 1 500 рублей. Возможна работа в праздники и выходные», — указано в объявлении. Беседки с мангалами в Гилевской роще находятся в свободном доступе. Однако в выходные и праздничные дни они полностью заняты. Услуги по бронированию мест в парках существуют в Тюмени уже несколько лет. В прошлом году в конце апреля стоимость доходила до 2 000 рублей. Причем с желающих отдохнуть на природе брали предоплату в размере 40%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...