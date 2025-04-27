Все выше и выше: тюменцы подняли цены на «аренду» бесплатных беседок

Жители Тюмени подняли цены на «аренду» бесплатных беседок в Гилевской роще. Еще 22 апреля горожане предлагали за 1 300 рублей занять место у мангала, сейчас же цена выросла до 1 500 рублей. Такие данные указаны на сайте бесплатных объявлений.
«Займу беседку в Гилевской роще. Организация отдыха — 1 500 рублей. Возможна работа в праздники и выходные», — указано в объявлении.
Беседки с мангалами в Гилевской роще находятся в свободном доступе. Однако в выходные и праздничные дни они полностью заняты. Услуги по бронированию мест в парках существуют в Тюмени уже несколько лет. В прошлом году в конце апреля стоимость доходила до 2 000 рублей. Причем с желающих отдохнуть на природе брали предоплату в размере 40%.
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