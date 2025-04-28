Власти Екатеринбурга обсуждают второй салют на 9 Мая

В Екатеринбурге могут прогреметь два салюта на 9 Мая. Один из фейерверков думают запустить в Академическом районе, но точного решения пока нет, рассказал мэр города Алексей Орлов.
«Сейчас как раз мы в процессе переговоров, будет или нет. Пока на сегодня решение не принято. Что касается праздничной площадки, то она будет работать в Преображенском парке, но очень надеюсь, что салют в Академическом тоже будет», — пояснил Орлов на пресс-конференции в ТАСС. Фейерверк в Академическом не запускали с 2022 года.
Власти также сообщили, что в этом году жители увидят салют над акваторией городского пруда. Он прогремит в 22:00.
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