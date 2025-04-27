27 апреля 2025

Статуи на «Кировке» в Челябинске одели в форму «Трактора». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Символикой «Трактора» украсили главную пешеходную улицу Челябинска
Символикой «Трактора» украсили главную пешеходную улицу Челябинска Фото:

Пешеходную улицу Кирова в Челябинске украсили символикой хоккейного клуба «Трактор» в день первой игры команды в полуфинале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Как передает корреспондент URA.RU, на памятники надели джерси «Трактора», а деревья обмотали шарфами команды.

«Скульптуры на „Кировке“ нарядили в джерси „черно-белых“. Фонари при этом украсили флагами команды, а на некоторых деревьях завязаны фирменные шарфы», — передает корреспондент URA.RU.

«Трактор» первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина, одержав победу над минским «Динамо». Соперником «черно-белых» стал московский ХК «Динамо». Первый матч состоится на домашнем льду челябинцев 28 апреля, вторая игра — 30 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пешеходную улицу Кирова в Челябинске украсили символикой хоккейного клуба «Трактор» в день первой игры команды в полуфинале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Как передает корреспондент URA.RU, на памятники надели джерси «Трактора», а деревья обмотали шарфами команды. «Скульптуры на „Кировке“ нарядили в джерси „черно-белых“. Фонари при этом украсили флагами команды, а на некоторых деревьях завязаны фирменные шарфы», — передает корреспондент URA.RU. «Трактор» первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина, одержав победу над минским «Динамо». Соперником «черно-белых» стал московский ХК «Динамо». Первый матч состоится на домашнем льду челябинцев 28 апреля, вторая игра — 30 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...