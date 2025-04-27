Пешеходную улицу Кирова в Челябинске украсили символикой хоккейного клуба «Трактор» в день первой игры команды в полуфинале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Как передает корреспондент URA.RU, на памятники надели джерси «Трактора», а деревья обмотали шарфами команды.
«Скульптуры на „Кировке“ нарядили в джерси „черно-белых“. Фонари при этом украсили флагами команды, а на некоторых деревьях завязаны фирменные шарфы», — передает корреспондент URA.RU.
«Трактор» первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина, одержав победу над минским «Динамо». Соперником «черно-белых» стал московский ХК «Динамо». Первый матч состоится на домашнем льду челябинцев 28 апреля, вторая игра — 30 апреля.
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