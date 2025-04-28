Во Владимирской области госпитализировали 17 человек после аварии с автобусом

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Из 56 пассажиров 17 госпитализированы:
Из 56 пассажиров 17 госпитализированы: Фото:

Все пассажиры экскурсионного автобуса, который попал в ДТП в Александровском районе Владимирской области, прошли медицинское обследование. 17 человек были госпитализированы в местные медучреждения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«На этот час <...> медики осмотрели всех, кто ехал в попавшем в ДТП экскурсионном автобусе», — уточнил глава региона в своем telegram-канале. Он также добавил, что одна пострадавшая находится в реанимации, 15 человек направлены в травматологическое отделение, еще один — в ЛОР-отделение. Отмечается, что вместе с одной из пациенток в больнице находится ребенок.

Ночью во Владимирской области, с 27 на 28 апреля, экскурсионный автобус попал в ДТП. Все пассажиры являются жителями Костромской области.

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Все пассажиры экскурсионного автобуса, который попал в ДТП в Александровском районе Владимирской области, прошли медицинское обследование. 17 человек были госпитализированы в местные медучреждения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. «На этот час <...> медики осмотрели всех, кто ехал в попавшем в ДТП экскурсионном автобусе», — уточнил глава региона в своем telegram-канале. Он также добавил, что одна пострадавшая находится в реанимации, 15 человек направлены в травматологическое отделение, еще один — в ЛОР-отделение. Отмечается, что вместе с одной из пациенток в больнице находится ребенок. Ночью во Владимирской области, с 27 на 28 апреля, экскурсионный автобус попал в ДТП. Все пассажиры являются жителями Костромской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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