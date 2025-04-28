Государства Европы опасаются, что заключение мирного соглашения по Украине может поставить под угрозу единство Европейского союза. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис.
«Для Евросоюза это не вопрос победы над Россией или сохранения Украины <…>. Это вопрос сохранения ЕС. Дело в существовании самого Союза», — заявил Меркурис в эфире YouTube-канала «The Duran».
Аналитик подчеркнул, что для европейских стран существуют два принципиальных вопроса: признание Крыма и перспектива вступления Украины в НАТО. Кроме того, Александр Меркурис обратил внимание на то, что, отвергая инициативы США относительно мирного урегулирования, европейские лидеры не предлагают собственных альтернатив разрешения конфликта.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский вынужден будет принять предложение Штатов по урегулированию ситуации, говорится в материале The Telegraph. Кроме того, будущее Киева, Запада и НАТО выглядит мрачно, передает RT.
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