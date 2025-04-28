Боевые самолеты поднимутся в небо под Екатеринбургом

В Верхней Пышме (Свердловская область) в честь 9 Мая планируют провести авиационное шоу пилотажной группы «Русь». Об этом рассказал председатель думы городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов.
«После прохождения военной техники запланирован полет авиационной группы „Русь“ при условии, что погодные условия позволят провести данные мероприятия. После этого пройдет шествие „Бессмертного полка“», — поделился программой Зернов.
Также в параде поучаствует 60 экспонатов Музейного комплекса. Зрители увидят не только отечественную технику, но и ту, что поставлялась в СССР по программе ленд-лиза.
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