Метеоролог дал прогноз погоды на 9 мая

В Москве и Московской области в День Победы 9 мая будет тепло, температура достигнет +15 градусов, при этом осадков не ожидается. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Сейчас можно сказать, что с 8 по 10 мая будет температура +8...+13 °С. При этом 9 мая ожидается +13...+15 °С. Далее, 10–11 мая, температура тоже будет в пределах +10...+13 °С. Причем 9 мая не будет осадков», — заявил Ильин в разговоре с «Ридус».
Он отметил, что 8 и 10 мая можно ожидать осадков — местами по области пройдет небольшой дождь. Эксперт подчеркнул, что в последние годы весенние метеорологические процессы характеризуются быстрой изменчивостью, что негативно сказывается на точности долгосрочных прогнозов погоды. На данный момент предельная вероятность правильного прогноза на середину следующей недели составляет лишь около 50%.
«За 4–6 дней до 1 мая в столичном регионе маячили теплые перспективы, а с позиции сегодняшнего дня Первомай окажется дождливым и с температурой всего около +10 °С. Такие перспективы сместились на 3 мая», — уточнил метеоролог. Аналогичная ситуация, по его словам, возможна и в отношении прогноза на 9 мая.
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