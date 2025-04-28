Стала известна дата собрания конклава в Ватикане для выборов нового Папы

Reuters: конклав соберется для выборов нового Папы Римского 7 мая
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Конклав для избрания нового папы Римского планирует собраться 7 мая
Конклав для избрания нового папы Римского планирует собраться 7 мая Фото:

Католические кардиналы должны встретится 7 мая, чтобы выбрать нового Папу Римского. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. 

«Любое решение может быть объявлено около полудня (10:00 по Гринвичу). Ожидается, что конклав не начнется до 6 мая», — передает Reuters.

Как напоминает издание, последние два конклава проходили в 2005 и 2013 годах, они длились всего два дня. Конклав — это процедура избрания нового Папы, когда кардиналы собираются в изолированном помещении, не контактируя с внешним миром. 

Предыдущий Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет сразу после Пасхи. На его похороны, по оценкам, пришли около 400 000 человек. 

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Католические кардиналы должны встретится 7 мая, чтобы выбрать нового Папу Римского. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.  «Любое решение может быть объявлено около полудня (10:00 по Гринвичу). Ожидается, что конклав не начнется до 6 мая», — передает Reuters. Как напоминает издание, последние два конклава проходили в 2005 и 2013 годах, они длились всего два дня. Конклав — это процедура избрания нового Папы, когда кардиналы собираются в изолированном помещении, не контактируя с внешним миром.  Предыдущий Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет сразу после Пасхи. На его похороны, по оценкам, пришли около 400 000 человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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