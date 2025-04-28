Мэрия Челябинска: ЧП на проспекте Победы вызвано нарушением техники безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности
Трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности Фото:

Происшествие на проспекте Победы в Челябинске, в результате которого обрушился балкон жилого дома и погиб человек, может быть связано с нарушением техники безопасности. Об этом сообщили в администрации города.

«Предварительно происшествие связано с нарушением техники безопасности владельцами квартиры при проведении ремонтных работ на балконе пятого этажа. Без страховочного оборудования монтировалось остекление, люди стояли спиной к ограждению балкона», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. 

Сейчас место ЧП огорожено. Работают представители администрации города и глава Курчатовского района.

Балкон рухнул вместе с людьми в Челябинске в доме по проспекту Победы, 182а. В результате ЧП один человек погиб, второй в больнице в тяжелом состоянии, сообщил URA.RU источник. Уточняется, что один друг позвал другого ремонтировать балкон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Происшествие на проспекте Победы в Челябинске, в результате которого обрушился балкон жилого дома и погиб человек, может быть связано с нарушением техники безопасности. Об этом сообщили в администрации города. «Предварительно происшествие связано с нарушением техники безопасности владельцами квартиры при проведении ремонтных работ на балконе пятого этажа. Без страховочного оборудования монтировалось остекление, люди стояли спиной к ограждению балкона», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.  Сейчас место ЧП огорожено. Работают представители администрации города и глава Курчатовского района. Балкон рухнул вместе с людьми в Челябинске в доме по проспекту Победы, 182а. В результате ЧП один человек погиб, второй в больнице в тяжелом состоянии, сообщил URA.RU источник. Уточняется, что один друг позвал другого ремонтировать балкон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...