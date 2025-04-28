Мэрия Челябинска: ЧП на проспекте Победы вызвано нарушением техники безопасности

Происшествие на проспекте Победы в Челябинске, в результате которого обрушился балкон жилого дома и погиб человек, может быть связано с нарушением техники безопасности. Об этом сообщили в администрации города.
«Предварительно происшествие связано с нарушением техники безопасности владельцами квартиры при проведении ремонтных работ на балконе пятого этажа. Без страховочного оборудования монтировалось остекление, люди стояли спиной к ограждению балкона», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
Сейчас место ЧП огорожено. Работают представители администрации города и глава Курчатовского района.
Балкон рухнул вместе с людьми в Челябинске в доме по проспекту Победы, 182а. В результате ЧП один человек погиб, второй в больнице в тяжелом состоянии, сообщил URA.RU источник. Уточняется, что один друг позвал другого ремонтировать балкон.
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