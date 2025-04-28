Тюменской компании-банкроту вернули недвижимость

В конкурсную массу Антипинского НПЗ в Тюмени вернули 152 квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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152 квартиры вернулись в состав капитала, которым гасят долги обанкротившейся компании
152 квартиры вернулись в состав капитала, которым гасят долги обанкротившейся компании Фото:

В конкурсную массу Антипинского НПЗ, который обанкротился в Тюмени в 2019 году, вернули 152 квартиры и нежилую недвижимость. Об этом гласит определение арбитражного суда, которое есть в распоряжении URA.RU.

«Предыдущие сделки по недвижимости, находящейся по адресу Вересковая, 11, признать недействительными. Недвижимость вернуть в состав конкурсной массы Антипинского НПЗ», — гласит  документ.

Известно, что недвижимость была продана в 2016 году, после этого сменила четырех хозяев. Ранее URA.RU рассказало историю банкротства Антипинского НПЗ.

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В конкурсную массу Антипинского НПЗ, который обанкротился в Тюмени в 2019 году, вернули 152 квартиры и нежилую недвижимость. Об этом гласит определение арбитражного суда, которое есть в распоряжении URA.RU. «Предыдущие сделки по недвижимости, находящейся по адресу Вересковая, 11, признать недействительными. Недвижимость вернуть в состав конкурсной массы Антипинского НПЗ», — гласит  документ. Известно, что недвижимость была продана в 2016 году, после этого сменила четырех хозяев. Ранее URA.RU рассказало историю банкротства Антипинского НПЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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