Тюменской компании-банкроту вернули недвижимость

В конкурсную массу Антипинского НПЗ, который обанкротился в Тюмени в 2019 году, вернули 152 квартиры и нежилую недвижимость. Об этом гласит определение арбитражного суда, которое есть в распоряжении URA.RU.
«Предыдущие сделки по недвижимости, находящейся по адресу Вересковая, 11, признать недействительными. Недвижимость вернуть в состав конкурсной массы Антипинского НПЗ», — гласит документ.
Известно, что недвижимость была продана в 2016 году, после этого сменила четырех хозяев. Ранее URA.RU рассказало историю банкротства Антипинского НПЗ.
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