Крушение надежд и похищенные миллиарды: как в Тюмени банкротили единственный независимый НПЗ России

Тюменский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) для Тюменской области с самого начала строительства в 2005 году был особым символом. Им восхищались в кругах бизнеса, ему активно покровительствовал тогда еще губернатор региона Сергей Собянин, на него возлагали надежды как на рынке труда региона, так и в среде представителей топливной энергетики. В него вложили миллиарды крупнейшие на тот момент банки России. Шутка ли, первый в постсоветском пространстве независимый от гигантов ТЭК перерабатывающий завод.
На пике производство показало приличные объемы переработки нефти. Здесь работало около двух тысяч сотрудников. Топливо продавалось в сети фирменных заправок, и это топливо устраивало тюменских автомобилистов.
Вот только продолжался этот праздник совсем недолго. Хищение, растрата, мошенничество, банкротство — череда катастроф началась уже в декабре 2018 года. Сейчас долги Антипинского НПЗ превышают 340 миллиардов рублей, а его основатель получил десять лет строгого режима.
Журналист URA.RU вспомнил историю взлета и падения нефтеперерабатывающего гиганта. Детали громкого скандала, отголоски которого разносятся по России до сих пор — в материале агентства.
Антипинский НПЗ: начало
Нефтеперерабатывающий завод в районе Антипино был учрежден в 2004 году, хотя активная фаза строительства началась только в 2005. Его владельцем и основателем стал Дмитрий Мазуров — учредитель и председатель совета директоров группы «Новый Поток», член правления «Интерпромбанка». Строили завод быстро, строительство активно поддерживал тогда еще губернатор Тюменской области Сергей Собянин.
“Рассчитывали на солидные объемы переработки, по крайней мере у Мазурова были великие планы. Как оказалось позже — планы оказались наполеоновыми. Тем не менее, в лучшие годы завод выдавал действительно много хорошего, качественного топлива”, — вспомнил в беседе с URA.RU источник в тюменских бизнес-кругах.
На пике формы мощность АНПЗ составляла более семи миллионов входящих тонн нефти в год, а глубина переработки мазута достигла невероятной тогда отметки в 98%. Топливо, который выпускал Антипинский завод, соответствовало мировым стандартам уровня «Евро-5». Это топливо продавалось на заправках «Новый Поток», которые высоко ценились среди тюменских автомобилистов.
В августе 2008 года директором завода стал Геннадий Лисовиченко, а в 2018 году его сменил максим Андриасов. Но к тому времени на горизонте уже маячил призрак будущей катастрофы.
Первые финансовые трудности
На пятнадцатом году существования Антипинского НПЗ завод внезапно объявил о приостановлении работы. Причиной стал острый дефицит денег — у предприятия истощились оборотные капиталы. Завод встал 30 апреля 2019 года, в этот же день Андриасов заявил о готовности объявить предприятие банкротом.
Однако, финансовые проблемы начались фактически в декабре 2018 года. Временно исправить ситуацию удалось лишь за счет кредитных средств, предоставленных «Сбербанком».
К апрелю 2019 года начались долгие выяснения отношений, затяжные иски, банкротные процессы и возня со сменой руководства завода. Фактически управлявший к тому времени предприятием «Сбербанк», как крупнейший кредитор, подсуетился: 80% акций Антипинского банк приобрел через компанию, зарегистрированную на Кипре.
К июню того же года председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф заговорил о возобновлении работы завода. В его заявлении звучали конкретные сроки и дальнейшие планы.
«Антипинский НПЗ возобновит работу в нормальном режиме в конце июня. Завод будет проходить процедуру банкротства, но в то же время мы привлекли крупного индустриального партнера, который имеет большой опыт. Поэтому в кратчайшие сроки планируем восстановить работоспособность завода”, — сообщил тогда Герман Греф.
Знакомые с историей завода дали комментарий URA.RU. Они поясняют: схема, по которой планировали восстанавливать работоспособность Антипинского, ставила под удар статус «Единственного независимого».
“Придумали так, что завод будет поначалу получать нефть от "Лукойла" и «Сургутнефтегаза», по так называемой “давальческой” схеме. То есть, для этих двух компаний за вознаграждение перерабатывать их сырье. Это, конечно, сразу же поставило крест на самостоятельности предприятия”, — сообщил URA.RU собеседник.
Схема помогла ненадолго. Уже к осени 2019 года завод все таки был признан банкротом, а в 2021 году — продан новому владельцу. Им стала компания бизнесмена Анатолия Яблонского «Русинвест». Антипинский НПЗ переименовали в Тюменский. Началась новая эпоха существования промышленного гиганта, которая длится по сей день. Но об этом позже.
Банкротство и уголовное дело
Иск о банкротстве собственного предприятия руководство завода подало в мае 2019 года. Разбирательства долго не длились — уже к сентябрю того же года Антипинский был признан несостоятельным, и началась процедура ликвидации его долгов, которая все еще продолжается.
Основным кредитором предприятия, предъявившего долговые претензии, стал «Сбербанк». Финансовая структура выставила Антипинскомму требования на 125 миллиардов рублей. Кроме того, свою долю захотели вернуть еще десятки кредиторов, контрагентов и партнеров. Среди них — другие банки, японская и немецкая компании и даже Федеральная налоговая служба. Общий долг банкрота определили в размере более 430 миллиардов рублей.
Началась оценка имущества банкрота и постепенное выставление его на торги. Само же предприятие в 2021 году выкупил «Русинвест». Все, что новый владелец оставил за скобками сделки, оценили в 1,7 миллиарда рублей — это не дотянуло даже до одного процента от долгов компании Мазурова.
Сам же Мазуров к тому моменту уже находился под стражей. Ему предъявили обвинения в хищениях и мошенничестве в особо крупных размерах. Итоговой статьей, по которой экс-владелец «Нового Потока» и Антипинского НПЗ получил обвинительный приговор, стало присвоение суммы в 29 миллионов долларов США. Мазуров вину не признал. Но суд все же вынес приговор — десять лет в колонии строгого режима.
Человек, укравший миллиарды...
После обвинений, выдвинутых против Мазурова Грефом, на него обратили пристальное внимание. Экс-владельца «Нового Потока», в структуру которого входил Антипинский НПЗ, задержали в июле 2019 года. Ему предъявили хищения кредитных средств на сумму более трех миллиардов долларов.
Известно, что Мазуров родился в Байконуре (Республика Казахстан). Учился в Татарстане, получил специальность радиофизика. Несколько лет проработал в «Нижнекамскнефтехиме», где дослужился до заместителя директора Казанского представительства компании.
Звезда Мазурова взошла на бизнес-небосклоне России еще в 2002 году — открытые источники приводят данные, что именно тогда он основал в Москве свое первое предприятие, компанию «Нефтегазохимические технологии». Компания до 2006 года занималась трейдингом, переработкой и дальнейшей перепродажей газового конденсата для международной компании из Казахстана.
«Новый Поток» Мазуров основал в 2004 году. В 2005 же началось активное строительство Антипинского НПЗ. Деньги на возведение гиганта дали «Сбербанк», «Промсвязьбанк» и «Абсолют — банк». Именно об их хищении заговорили к концу 2018 года, когда Мазуров внезапно пропал со всех радаров, а у завода начались серьезные финансовые трудности.
…и люди, потерявшие надежду
Удар по репутации и финансам стал не единственным, и, наверное, даже не самым важным последствием махинаций Мазурова с капиталом инвесторов. К осени 2009 года под ударом оказались люди, работавшие на заводе.
К моменту, когда руководство Антипинского объявило о возможном введении конкурсного управления, на предприятии работали более двух тысяч сотрудников. В какой-то момент они поняли, что могут остаться у разбитого корыта: пошли слухи о возможном увольнении всего персонала.
“Было собрание акционеров, на котором поднимался вопрос о ликвидации завода. И некоторые акционеры даже голосовали за этот вариант. Но не большинство. Вероятно, сохранить рабочие места помогло обращение губернатора области Александра Моора, в котором он напоминал о рисках социальных последствий”, — пояснил URA.RU знакомый с ситуацией источник.
Начались задержки зарплат, люди потеряли всяческую надежду. Они боялись будущего: поговаривали о возможной блокировке счетов работников из-за банкротства работодателя. Лишь позже, когда был решен вопрос о конкурсном производстве, люди смогли выдохнуть.
«Для самого предприятия и персонала ничего не меняется. Мы продолжаем функционировать в прежнем режиме, работать со своими партнерами, исполнять обязательства перед персоналом, региональным бюджетом, а также свои социальные обязательства», — сообщали тогда в пресс-службе АНПЗ.
Окончательно страхи развеял Моор. Он пообещал: история завода продолжится, люди не пострадают.
«История с долгами будет очень длинной. На моей памяти это самое крупное банкротство в РФ. Но поскольку госбанки — основные кредиторы, решение будет найдено. У проекта есть инвестиционный потенциал, мы поможем, чем можем, как субъект», — сказал Моор.
Наши дни
Предсказание губернатора региона сбылось. Последствия «Антипинского скандала» тянутся до сих пор — как продолжается и уточнение сумм долгов завода и его экс-владельца. В настоящее время конкурсный управляющий разбирается с третьей очередью реестра кредиторов. В ней недавно случилось пополнение — свои претензии к заводу на 333 миллиона рублей увеличила налоговая. А «Сбербанк» выставил обновленные требования к отбывающему срок Мазурову в размере 21 миллиард рублей.
Продолжаются и распродажи имущества банкрота. Среди того, что удается реализовать конкурсному управляющему — служебные квартиры, оборудование, мебель, права истребования по долговым обязательствам. Полученные от торгов суммы уходят на покрытие долгов согласно реестру кредиторов.
А само производство возобновило работу под руководством нового владельца. И даже показывает стабильный финансовый рост. По итогам 2023 года при доходе в 325 миллиардов рублей Тюменский НПЗ получил прибыль в размере 21,6 миллиона рублей. Предполагается, что после подведения итога 2024 финансового года чистая прибыль предприятия составит более 37 миллионов, а доходы вырастут до 371 миллиарда рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!